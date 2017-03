Nächster Schritt zu weicherem Wasser

Von Christa Hoffmann Sinzheim - Sichtlich mit Freude haben gestern die fünf Hauptakteure beim Bau der neuen Wasserenthärtungsanlage in Sinzheim den ersten Spatenstich ausgeführt. Beim Wasserwerk "Im großen Bruch" mitten im Grünen stellten Werkeleiter Bodo Kopp und Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst noch einmal die Eckdaten vor. Die Arbeiten sollen im Dezember 2017 abgeschlossen sein. Kosten: rund 1,5 Millionen Euro. In einem Anbau von etwa 200 Quadratmetern Fläche wird die neue Nanofilteranlage untergebracht. Im Beisein von Gemeinderatsmitgliedern, Vertretern der Verwaltung, vom Forstamt, Mitarbeitern des Wasserwerks und der beteiligten Firmen berichtete Kopp über die Maßnahmen auf dem Weg zu weicherem Wasser für die Sinzheimer. Bürgermeister Ernst betonte, dass neben den Bürgerinformationsveranstaltungen in den drei Ortsteilen Winden, Kartung und Leiberstung sowie einer im Hauptort im Juli 2015 auch mit einer Aufklärungsbroschüre an alle Haushalte die Möglichkeit einer zentralen Trinkwasserenthärtung und deren Kosten dargestellt worden seien. Ziel: gleiche Trinkwasserqualität und ein Mehrwert für alle. "Die fast einhellige Meinung war", so der Werkechef, "der Wunsch einer Trinkwasserenthärtung", obwohl klar gewesen sei, dass dadurch der Wasserpreis steigen würde. Momentan liege die Wasserhärte bei etwa 17 Grad dH (deutscher Härte). Dafür verantwortlich sind vor allem Calcium und Magnesium. Geplant sei durch die neue Anlage ein Rückgang auf etwa 8,4 bis 9dH. Wichtig sei, erklärte Bodo Kopp, eine nachhaltige Sicherstellung der Trinkwasserversorgung auch bei Schadstoffeintrag. PFC spielt laut Kopp im Sinzheimer Grundwasser bisher so gut wie keine Rolle. Die neue Anlage wird aber so ausgerüstet sein, dass nachträglich Kohlefilter eingebaut werden können, sollte es notwendig werden, Schadstoffe wie PFC aus dem Wasser entfernen zu müssen. Im Dezember 2016 hatte der Gemeinderat einstimmig für den Bau der Wasserenthärtungsanlage gestimmt. Die Inbetriebnahme ist ab November, der Regelbetrieb für Dezember 2017 geplant. Die Folge: Der Wasserpreis in Sinzheim wird am 1.Januar 2018 um maximal 0,42 Euro pro 1000 Liter angehoben, um rund 47 Euro pro Jahr bei einem durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt. Kopp stellte auch die Vorteile des weicheren Wassers heraus: Die unansehnlichen Kalkränder und mögliche Geschmacksveränderungen bei Tee oder Kaffee fielen weg, technische Anlagen wie Wärmetauscher der Heizung, Geschirrspülmaschine und andere würden geschützt. Außerdem könne weniger Wasch- und Spülmittel eingesetzt werden. Das schütze alles die Umwelt, betonte Kopp. Bürgermeister Ernst: "Die Vorteile liegen klar auf der Hand."

