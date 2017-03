Gute Aussichten für die Aussicht Baden-Baden - Es ist schon ein paar Monate her, da ging es an dieser Stelle um den wundervollen Blick, den Wanderer vom Turm der Burg Alt-Eberstein aus genießen können. Und um die schlechten Aussichten für Besucher, auch zu erfahren, was sie da so alles erspähen können. - Es ist schon ein paar Monate her, da ging es an dieser Stelle um den wundervollen Blick, den Wanderer vom Turm der Burg Alt-Eberstein aus genießen können. Und um die schlechten Aussichten für Besucher, auch zu erfahren, was sie da so alles erspähen können. Denn die Geschichte der dortigen Orientierungstafeln hatte sich als trauriges Beispiel dafür entpuppt, wie langsam die Mühlen mancher Behörden doch mahlen... Mehr als zwei Jahre waren beim letzten BT-Bericht schon ins Land gegangen, seit die zuständige Landesanstalt (die Staatlichen Schlösser und Gärten) eingewilligt hatte, die Tafeln zu ersetzen. Denn die dort abgebildeten markanten Punkte im Nordschwarzwald, dem Rhein- sowie dem Murgtal waren arg verblasst, verkratzt und kaum mehr lesbar. Nach der Zusage im Sommer 2014, die Tafeln zu ersetzen, tat sich erst einmal sehr, sehr lange nichts. Unzählige Male fragte die Ortsverwaltung bei der Landesanstalt nach, wann die neuen Tafeln denn nun kommen sollten. Anfang 2015 hieß es, diese seien bestellt. Im April 2015 kam die Antwort, die Infotafeln seien vorhanden, könnten aber nicht angebracht werden, weil eine Unterkonstruktion fehle. Dann wurde angeführt, dass die Montage sich weiter verzögere, weil andere Aufgaben dringlicher seien. Im Ebersteinburger Ortschaftsrat gab es schon ernsthafte Überlegungen, einfach zur Landesanstalt zu fahren, die Tafeln einzufordern und selbst anzubringen. Aber nun, im Jahr 2017, hat es die Landesanstalt doch noch geschafft: Die vermutlich schon leicht verstaubten Tafeln sind endlich am Bestimmungsort befestigt worden. Diese freudige Nachricht hat Ortsvorsteher Josef Benz (FDP) in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats bekanntgegeben - und den einen oder anderen fast schon ungläubigen Blick geerntet, dass es nun tatsächlich geklappt hat. Dabei hatte der Ortsvorsteher, der der Sache selbst nicht traute, schon die Beweisfotos von BT-Leser Wolfgang Eller gesehen, bevor er das Gremium informierte. Diesen Beweis wollen wir Ihnen, liebe Leser, natürlich auch nicht vorenthalten. Also doch noch gute Aussichten für die Aussicht in der anstehenden Schönwettersaison. Jetzt kann der Frühling doch eigentlich kommen... Sarah Reith

