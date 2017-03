Acura-Klinik: Geld aus Fernost oder Edel-Wohnungen?

Baden-Baden - Wer übernimmt die Acura-Klinik in der Rotenbachtalstraße? Für das seit Monaten in der Insolvenz befindliche Krankenhaus gibt es offenbar mehrere Interessenten. Darunter sind nach BT-Informationen auch Investoren aus Fernost und Immobilienfirmen, die aus dem Klinikgebäude Luxus-Wohnraum machen wollen.

Hintergrund

Vor fast eineinhalb Jahren hat das Krankenhaus Insolvenz angemeldet. Seit Sommer vergangenen Jahres führt die Accu Meda Holding GmbH im Auftrag des Insolvenzverwalters die Geschäfte. Diese Holding gehört Elmar Willebrand, einem der beiden früheren Geschäftsführer der Klinik. Er hat Hoffnungen, die Klinik irgendwann komplett zu übernehmen - und diese sind wohl nicht ganz grundlos, denn im vergangenen Jahr hatte Insolvenzverwalter Ottmar Hermann gegenüber dem BT erklärt, dass der Abschluss eines Managementvertrages mit Willebrand ein "erster bedeutender Schritt für eine künftige vollständige Übernahme der Klinik" sei. Doch diese vollständige Übernahme steht immer noch aus.

Der Wettstreit der Bieter ist offenbar komplizierter als zunächst angenommen, denn es gibt bis heute noch keine Entscheidung darüber, wer das Krankenhaus letztlich übernehmen und aus der Insolvenz führen wird. "Der Bieterprozess ist noch nicht abgeschlossen", heißt es dazu lapidar aus dem Büro des Insolvenzverwalters. Investoren aus China? Eine Umwandlung der Immobilie in Wohnungen? Über Personen und Interessenten gebe man keine Auskunft. Nur soviel merkt die Kanzlei an: In dem Bereich sei aufgrund von baurechtlichen Vorgaben ausschließlich Kur- und Heilbetrieb erlaubt. Man werde die Öffentlichkeit informieren, sobald es einen unterschriebenen Kaufvertrag gebe. "Bis dahin bitten wir um Geduld."

Investorengruppe aus China und Singapur

Auch die derzeitige Klinikleitung gibt sich auf Nachfrage eher wortkarg. "Es gibt Gespräche mit mehreren Investoren", sagt Sprecher Hannes Fischer lediglich. Er wertet das als "gutes Zeichen". Das zeige doch, dass die Acura-Klinik interessant sei.

Das stimmt auch mit den Informationen überein, die dem BT vorliegen. Demnach bewirbt sich eine Investorengruppe aus China und Singapur um den Kauf der Klinik und der drei ebenfalls in Insolvenz befindlichen Ruland-Kliniken in Bad Herrenalb, Dobel und Waldbronn. Sie will dem Vernehmen nach die Kliniken weiterführen, die Acura-Klinik grundlegend modernisieren und dann von hier aus den Sprung auf den deutschen Gesundheitsmarkt wagen.

Ebenfalls im Rennen ist aber wohl auch eine deutsche Immobilienfirma. Sie hat offenbar vor, die Klinik zu schließen und die neueren Teile des Gebäudes abzureißen. Im denkmalgeschützten Teil sollen Luxus-Wohnungen entstehen - zudem sind einige Neubauten geplant. Wie dem BT zu Ohren gekommen ist, hat das Immobilien-Unternehmen schon deshalb gute Karten, weil es wohl das höchste Gebot abgegeben hat. Rein rechtlich dürfte es allerdings schwierig sein, die Planungen für eine Wohnbebauung in exklusiver Lage zu realisieren.

Bürgermeister Alexander Uhlig bestätigt auf BT-Anfrage, dass es Interessenten aus der Immobilienbranche für den Klinikkomplex gibt. "Davon habe ich auch schon gehört - es sollen sogar mehrere sein", sagt er. Aber wenn es nach ihm geht, werden diese Firmen alle auf Granit beißen. "Wohnen geht dort gar nicht", sagt Uhlig. Beim Rotenbachtal handele es sich schließlich um die Keimzelle der Stadt. Nahe den Heilquellen am Fuße des Florentinerberges sei ausschließlich eine kurörtliche Nutzung denkbar. Deshalb werde die Stadtverwaltung eine Wohnbebauung an dieser Stelle nicht unterstützen, findet der Bürgermeister klare Worte. Für eine solche Nutzung wäre nach Uhligs Worten eine Grundsatzentscheidung im Gemeinderat nötig. Dass das Gremium aber derart von seiner bisherigen Linie abweicht und das Rotenbachtal für den Bau von Wohnhäusern freigibt, ist wohl kaum denkbar.