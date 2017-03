Viele und gut besuchte Fortbildungen Von Alois Huck Sinzheim - Auf reges Interesse sind sowohl die Jahreshauptversammlung des Vereins Landwirtschaftliche Fachbildung Rastatt/Baden-Baden (VFL) als auch die anschließende Podiumsdiskussion zum Thema "Landesagrarpolitik" kürzlich in Sinzheim gestoßen. Neben den Landtagsabgeordneten Beate Böhlen von Bündnis 90/Die Grünen und Sylvia Felder von der CDU stellte sich auch Thomas Huschle, Kreisvorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), der engagiert und oft auch emotional geführten Debatte (siehe weiterer Bericht auf dieser Seite) mit den zahlreich anwesenden Landwirten. Andrea Stief, die Amtsleiterin im Landwirtschaftsamt Rastatt und Geschäftsführerin des Vereins, führte umsichtig die Diskussi-onsrunde. Unspektakulär, fast schon familiär-freundschaftlich, verlief die Jahresversammlung, zu der Alfred Schmidt, Vorsitzender des Vereins, die Mitglieder willkommen hieß. 235 Landwirte sind Mitglied, ging aus dem Jahresbericht von Andrea Stief hervor. Damit ist die Mitgliederzahl seit fünf Jahren ziemlich konstant. "Wir haben unsere Aufträge mit dem Schwerpunkt auf Fort- und Weiterbildung unserer Mitglieder erfüllt", betonte die Geschäftsführerin. Bei der VFL-Lehrfahrt ging es im Juni 2016 in den Odenwald, wo Betriebe besichtigt wurden. Am 29. Juni dieses Jahres führt die Lehrfahrt unter anderem zum Edeka-Fleischwerk in Rheinstetten. Für den 21. Mai ist ein Familientag in Balzhofen geplant. Nachmittags geht es unter fachlicher Führung von Joachim Doll durch das Naturschutzgebiet Waldhägenich. Vor allem für Kinder sei das Programm interessant. Zusammen mit dem Landwirtschaftsamt wurden im vergangenen Jahr 25 Weiterbildungsveranstaltungen organisiert, an denen fast 1400 Personen teilnahmen. Vor allem die Seminare über "Kleine Hühnerbestände fachgerecht halten" und "Pflanzenschutz" seien mit jeweils weit über 300Teilnehmern äußerst erfolgreich gewesen. Auch die Aktionen "Gläserne Produktion", bei denen Mitglieder des VLF aktiv mitgewirkt haben, seien gut angekommen. Der Bauernmarkt in Bühl und der Tag der Hofläden seien ideal gewesen, sich bei der Bevölkerung zu präsentieren und das Bewusstsein für die regionale Landwirtschaft zu fördern. Patrick Marks aus Iffezheim, Katharina Friedmann aus Lichtenau und Brandon Koch aus Sinzheim haben im ver-gangenen Jahr die Abschlussprüfung zum Landwirt bestanden und waren im November beglückwünscht worden. Einen ausgewogenen Kassenbericht gab Martin Höß. Gerhard Reith und Dionys Metzinger hatten die Kasse geprüft, Dietmar Scheurer führte die Entlastung durch. Ulrich Roßwag, Präsident der Abteilung Landwirtschaft im Regierungsbezirk Karlsruhe, zeigte unter anderem auf, welch hohe fachliche Kompetenz ein Landwirt besitzen müsse. "Der Beruf ist kompli-zierter und vielseitiger geworden", betonte er. "Wir müssen die Arbeit der Landwirtschaft ins Licht der Öffentlichkeit rücken und auch die Jugend besser einbinden", war sein Ap-pell, bevor er Katharina Kohl als neue Weinbauberaterin und Stefan Doll als neuen Pflanzenbauberater im Landwirtschaftsamt vorstellte. Zum Thema

