Jugendliche schaffen Refugium für Gleichaltrige

Von Gisela Brüning Baden-Baden - Räume nach der eigenen Fantasie gestaltet, Räume zum gemütlichen Chillen, zum Lesen, Video anschauen oder Musik hören, Räume, die zum Forschen und Ausprobieren anregen, Räume, in denen man stets auf Gleichgesinnte trifft und sich dennoch zurückziehen kann - ein unerfüllbarer Traum? In der Stadtbibliothek finden Jugendliche in der von ihnen für Jugendliche neugestalteten "Jugendmedien@tage" genau solch ein Refugium, wie sie es sich erträumt haben. Zahlreich vertreten war die Klasse 8a der Werkrealschule (WRS) Lichtental, die zur Einweihung am Dienstagvormittag mit Rektor Günter Grässel, Klassenlehrerin Daniela Köppler und Techniklehrer Jens Boisen gekommen war, um das gemeinsame Werk der Öffentlichkeit vorzustellen. Hier erwarteten sie bereits Sigrid Münch, Leiterin der Bibliothek, und mit Kinder- und Jugendbuchautorin Kathrin Zipse, der bildenden Künstlerin Bronislava von Podewils und Kulturagentin Lena Widmann drei Frauen, die im vergangenen halben Jahr gemeinsam mit den Schülern gearbeitet und sie zu kreativer Hochform, zu Durchhaltevermögen und Einsatz motiviert hatten. "Ihr könnt stolz auf Euch sein, und ich als Euer Chef bin's auch", äußerte Schulleiter Grässel Zufriedenheit. Die durch Lena Widmann vertretene Landesvereinigung "Kulturagenten für kreative Schulen Baden-Württemberg" mit der WRS Lichtental und der Stadtbibliothek geschlossene Kooperation hatte wahrlich ein großartiges Ergebnis vorzuweisen. Gemäß dem von der WRS festgelegten Kulturfahrplan "Räume erforschen", ging das Projekt der "Jugendmedien@tage" auf verschiedene "Raum"-Interpretationen ein. In wöchentlichen Treffen erarbeitete Autorin Zipse mit den Jugendlichen Themen wie "Ich bin Raum", in deren Mittelpunkt Assoziationen, beflügelt durch den Inhalt eines Überraschungs-Eies, getroffen wurden. Sehr berührend setzte sich das Thema "Erinnerungsraum" mit der eigenen Kindheit auseinander. Hier las Norina Klei die literarisch hervorragend gelungene Aufzeichnung ihrer Freundin Joana Cristel vor, die das Leid einer Sechsjährigen beschreibt, die in Rumänien auf die im Ausland arbeitenden Eltern verzichten muss. "Traumräume", Fantasien wie sie etwa Sara Erdem, Evita Prieß oder Florian Randler entwarfen, verrieten bei aller Utopie die Sehnsucht nach Geborgenheit, Individualität und Schönheit. Im zweiten Teil des Projekts ging es um die optische Gestaltung der Räume, und hier wurden mit einfachen Mitteln wie Wellpappe, Papiere, Sperrholz und Acrylfarben unter Anleitung von Bronislava von Podewils wahre "Raum-Wunder" geschaffen. In aparter Farbgestaltung schirmen Paravents aus Wellpappe die gewählte Leseecke vor Störungen ab, schmücken fantasievolle Pappreliefs die weißen Wände oder peppen die Atmosphäre dekorativ auf. Funktional und übersichtlich arrangiert, laden Bücher und elektronische Medien zum regen Gebrauch ein. Die Räume werden sicher stark wahrgenommen, denn alle Schüler, die am Projekt beteiligt waren, erhielten von Sigrid Münch die "Premium-Mitgliedschaft", die sie bis zum 21.Lebensjahr berechtigt, auch die kostenpflichtigen Medien gratis zu nützen. "Hier hat Jugend für Jugend gearbeitet", zog Rektor Grässel ein lobendes Fazit.

