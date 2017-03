"Kleines Schauspiel zum großen Vergessen"

Baden-Baden - Wenn Stress als Ursache für Demenz infrage kommen sollte, wie es bei der Auftaktveranstaltung zur Demenzkampagne 2017 anklang, dann haben sich am Dienstagabend im ausverkauften Rantastic viele Besucher dieser Gefahr ausgesetzt. Was da an Informationen, an Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung auf sie einprasselte, vorgetragen mit theatralischem Stakkato, wechselndem Rollenspiel in Episodenform, das konnte den einen oder die andere durchaus in Stress versetzen.

Das Schauspieler-Paar Uwe Spille und Britta Martin-Dumke nahm den ihnen vom Landkreis ihrer Heimatgemeinde Villingen übertragenen Auftrag sehr ernst, die Menschheit umfassend und leicht verdaulich über das Thema "Demenz" zu informieren. "Dementieren zwecklos" nennen sie ihr "Kleines Schauspiel zum großen Vergessen" - und wer sich wenigstens mit einigen Eckpunkten Wesentliches merken wollte, tat gut daran, etliches ins Vergessen sacken zu lassen. Anders als die Angehörigen des Netzwerks, die tagtäglich mit dem Komplex Alzheimer, Demenz und der Pathologie des Alterns umgehen, hechelte der bis dato mit der Problematik nicht so vertraute Zuhörer, den vorübereilenden Informationen hinterher, versuchte den teilweise wirklich urkomischen Gags und Running Gags Gelächter zu widmen, Tagesnachrichten von statistischen Beweisen, sozialpolitischen Themen, Interview-Inhalten und medizinischen Fragen zu unterscheiden und im Gedächtnis (sofern noch intakt) zu speichern.

Nicht zuletzt aber wollte er Anteil nehmen an 50 Jahre überdauernden biografischen Ehe-Szenen, in denen die Gattin Irene sich zunehmend der Realität entfernt, aber das Glück eines liebevollen, geduldigen Ehemannes genießen darf. So etwa könnte man die Aussagen der Akteure bündeln. Dabei fehlen selbst hier Details, die bisweilen vom Eigentlichen abschweiften.

Hatte sich Sozialbürgermeister Michael Geggus eingangs den Freudschen Versprecher geleistet, dass Alter etwas für Feiglinge sei, was von den Schauspielern erfreut aufgegriffen wurde, so war sein Lob auf die vierte Demenzkampagne durchaus nachvollziehbar. Unter Leitung von Tanja Fröhlich, der "Mutter der Kampagne", haben sich der Pflegestützpunkt der Stadt, Ambulanter Hospizdienst, die AWO, der Caritasverband Baden-Baden, das DRK, die Evangelische Kirchengemeinde und das Klinikum Mittelbaden zu einem tatkräftigen Netzwerk zusammengeschlossen. 26 Veranstaltungen werden in den kommenden Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten die Situation von Menschen mit dementieller Erkrankung, ihren nahen und/oder pflegenden Angehörigen sowie der Öffentlichkeit, aufbereiten.

Den Auftakt bildete das "moderierte Schauspiel über das Vergessen, die Liebe und was bleibt", dessen Fazit nachdrücklich forderte "zu leben, bevor wir tot sind". Glückliche Erinnerungsmomente will eine Musik-Matinee bei Menschen mit und ohne Demenz wecken, und auch die Rollator-Tanzparty im Löwensaal. Den Umgang mit Betroffenen sollen Tagesschulungen für unterschiedliche Berufsgruppen erleichtern, und auch spirituelle Aspekte kommen zur Sprache. Autoren-Lesungen, Märchenspiele und eine Fahrt ins Blaue sind Aktionen, die Freude bereiten, Verständnis wecken wollen und den Angehörigen eine Verschnaufpause gönnen sollen.

Die übersichtlich gestaltete Broschüre liegt an den gewohnten Plätzen aus.

www.demenzkampagne.baden-baden.de