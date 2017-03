Vorstand des Schwarzwaldvereins Yburg komplett

Baden-Baden - Das Nebenzimmer des Gasthauses "Hirsch" in Steinbach platzte am Dienstagabend bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Yburg des Schwarzwaldvereins schier aus allen Nähten. Grund: Es standen Nachwahlen für den Vorstand und eine Satzungsänderung an.

Wie berichtet, blieben bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt der langjährigen Vorsitzenden Erika Harbrecht und des Schatzmeisters Andreas Hirt beide Ämter vakant. Diese Lücke wurde jetzt geschlossen. Der Verein hat wieder ein komplettes Vorstandsteam.

Einstimmig wurde Schriftführer Gerd Seiert nach nur einem Jahr Mitgliedschaft zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er habe sich in seinem Schriftführeramt erst einmal "einen Überblick" verschaffen wollen, erklärte er, und er kandidiere nur, "weil ich weiß, dass viele mitmachen und ich nicht alleine bin". Gemäß Satzung musste Karl Keller einen Teil seiner Ämterhäufung aufgeben. Zu seiner Erleichterung übernimmt für ihn der stellvertretende Vorsitzende Rolf Vogel nach ebenfalls überwältigendem Votum der 42 stimmberechtigten Mitglieder das Amt "Heimatpflege und Brauchtum". Petra Herr stellte sich mit ihrer bereits im Verein bewiesenen Erfahrung wieder als Schatzmeisterin erfolgreich zur Wahl.

"Mit Blick in die Runde", konstatierte Rolf Vogel: "Die Ortsgruppe Yburg des Schwarzwaldvereins kann nicht untergehen." Karl Keller fügte hinzu: "Die Ortsgruppe Yburg ist ein starker Verein mit vielen fähigen Leuten, die in der Lage sind, ihn zu führen. Manche Talente müssen halt erst geweckt werden." Damit reagierte Keller auf den BT-Bericht mit dem Statement des Bezirksvorsitzenden Markus Mackert, der moniert hatte, dass er, der "als verlängerter Arm des Freiburger Hauptvereins" im Fall dieser Vorstandsmisere gerne unterstützend tätig geworden wäre, nicht zu der vorangegangenen Sitzung des Vereins eingeladen worden sei. Dazu Keller: "In der Satzung steht nirgendwo geschrieben, dass wir ihn hätten einladen müssen." Sowieso würden keine Einladungsbriefe verschickt. Wer eine E-Mail-Adresse habe, bekomme eine Einladung auf diesem Weg, ansonsten finde sich diese öffentlich in den Zeitungen.

In einer "konspirativen Sitzung" mit dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Baden-Baden, Billy Uber, seien am 26. Januar mit dem Rumpfvorstand die Chancen für eine Fusion der beiden Ortsgruppen sondiert worden, in Baden-Baden aber auf wenig Gegenliebe gestoßen, was allerdings prompt von zwei Baden-Badener Mitgliedern dementiert wurde.

Als am 3. Februar bei der Mitgliederversammlung "die Sonne aufging" und sich Kandidaten für die vakanten Vorstandsposten fanden, seien diese in der Vorstandssitzung am 25. Februar bestätigt worden - und wurden jetzt auch gewählt. Einstimmig gebilligt wurde ferner die erste neue Vereinssatzung nach 37 Jahren, analog zur leicht angepassten Hauptsatzung des Schwarzwaldvereins. Zudem wurden erfolgreich Anmeldungen für die Jubiläumsfahrt zum 40-jährigen Bestehen des Ortsvereins per Mietbus zur Heuchelberger Warte entgegengenommen. Grußworte entboten neben Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner und Stellvertreter Klaus Bloedt-Werner auch Werner Hillmann, Vizepräsident des Schwarzwaldvereins.