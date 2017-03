Nach Ministern rollen Roboter an Von Henning Zorn Baden-Baden - Illustre Gäste fühlen sich wohl an der Oos: Nachdem die Finanzminister inzwischen wieder verschwunden sind, kommen in Kürze die Roboter: In Baden-Baden findet am 13. Mai erstmals ein Regionalwettbewerb (Vorentscheid) im Rahmen der World Robot Olympiad (WRO) statt. Die Roboter-Olympiade ist ein internationaler Wettbewerb in mehr als 55 Ländern. Die Teams (zwei bis drei Mitglieder) im Alter von acht bis 19Jahren bauen vor allem aus Einzelkomponenten eines Lego-Systems Roboter zusammen, die dann auf einem drei Quadratmeter großen Parcours Aufgaben lösen müssen. Die regionalen Vorentscheide in Deutschland finden besonders im Mai an 28 Standorten statt. Für den Wettbewerb in Baden-Baden im Markgraf-Ludwig-Gymnasium (MLG), haben sich bereits 36 Teams angemeldet. Davon kommen 29 von Baden-Badener Gymnasien und der Werkrealschule Lichtental. Die besten Teams qualifizieren sich dann für das Deutschlandfinale im Juni in Schweinfurt, aus dem die deutschen Vertreter beim Weltfinale der WRO im November in Costa Rica hervorgehen. Bürgermeister Michael Geggus zeigte sich gestern bei einer Pressekonferenz aus Anlass der Baden-Badener Beteiligung an der Roboter-Olympiade sehr erfreut über das starke Engagement kurstädtischer Teams. Das mache auch pädagogisch viel Sinn angesichts der fortschreitenden Digitalisierung der Welt: "Da geht es nicht nur um theoretisches Lernen, sondern auch um praktisches Tun." Eine Basis dafür sei in Baden-Baden geschaffen worden mit der Einrichtung des Lego Education Innovation Studio in der Stadtbibliothek, das auch die Möglichkeit für das Zusammenbauen der Roboter beinhaltet. Die Baden-Badener Beteiligung, so Geggus, gehe auf eine Initiative der Stadt zurück, die hierbei als Koordinator auftrete und finanzielle Unterstützung biete. Er verwies auch auf das Sponsoring durch Elshan Musayev, Leiter der International School Baden-Baden, der bereits die Anschaffung des Lego-Systems für die Stadtbibliothek ermöglicht hat. Musayev lobte gestern das starke Interesse von zahlreichen Teams am Roboter-Wettbewerb in Baden-Baden. Die für Baden-Baden gemeldeten Mannschaften treten in drei Altersklassen an, die mit unterschiedlichen Aufgaben konfrontiert werden. Die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren zum Beispiel müssen sich auf einem Spielfeld mit dem Thema "Nachhaltiger Tourismus" beschäftigen. Der Roboter muss Jaguare und Schildkröten auf seinem Weg ansteuern und in ihre natürlichen Lebensbereiche bringen. Dann sollen Touristen und Forscher - auch jeweils gekennzeichnet durch Lego-Blöcke - in bestimmte Spielfeldbereiche in der Nähe der "Tiere" gebracht werden. Vertreter von einigen beteiligten Schulen berichteten in dem gestrigen Pressegespräch, dass sich ihre Teams mit großer Begeisterung daran gemacht hätten, die schwierigen Aufgaben zu lösen. Am Wettbewerbstag müssten sie dann zunächst ihren Roboter zusammenbauen, der dann bei drei Runden die Gelegenheit bekommt, den Parcours zu bewältigen. Der Baden-Badener Regionalwettbewerb, der am Samstag, 13. Mai, von 8 bis 17Uhr im MLG stattfindet, ist öffentlich zugänglich.

