Leo: Baugrube entsteht erst wieder im Mai

(hol) - Wegen des G-20-Finanzministertreffens hat es nach Angaben der Stadtverwaltung an der Leo-Baustelle keine weitere Verzögerung im Zeitplan gegeben. Man habe von Beginn an mit einem fünftägigen Baustopp gerechnet, so die Stadt-Pressestelle. Effektiv sei die Baustelle aber nur drei Tage lang stillgestanden. Insgesamt betrage die Verzögerung aus Wettergründen und wegen der archäologischen Funde derzeit nach wie vor vier bis sechs Wochen.

Die wegen des Finanzministertreffens aus Sicherheitsgründen verfüllte und mit einer Asphaltschicht bedeckte Baugrube wird übrigens nicht schon in den kommenden Tagen wieder aufgerissen. Erst im Mai oder Juni geht es der Platzoberfläche wieder großflächig an den Kragen. Bis dahin müsse der Platz nur punktuell aufgegraben werden, heißt es, so wie derzeit in der Oberen Sophienstraße und vor der Sparkasse, wo jeweils Kabel und Leitungen verlegt werden. Beide Baustellen sollen vor Beginn der Osterfestspiele abgeschlossen werden. Danach werden ähnliche Arbeiten in der Lichtentaler Straße zwischen Leo und Rettigstraße stattfinden. Außerdem wird im April der unterirdische Infrastrukturkanal an vier Stellen wieder geöffnet.

Infos gibt es bei der nächsten öffentlichen Baubegehung am 7. April oder im Internet.

www.unser-leo.de