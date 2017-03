Stadt saniert neun Treppen anlagen

(red) - Der städtische Tiefbau saniert in den kommenden Monaten bis zum Spätsommer neun Treppenanlagen in der Innenstadt.

Bereits seit einigen Tagen werde die Treppe am Verbindungsweg zwischen der Luisenstraße und der Lange Straße an der Stadtbibliothek auf Vordermann gebracht, teilt die Stadtverwaltung mit. Noch in der Planungsphase befindet sich das größte Projekt, die Sanierung der Kirchenstaffeln in der Altstadt seitlich des Friedrichsbades. Derzeit erstellen die städtischen Tiefbauer das Sanierungskonzept anhand eines Schadenskatasters, das dem Landesdenkmalamt vorgelegt werden muss. Diese Behörde muss die Arbeiten auf Grundlage des Katasters beurteilen und genehmigen. Auch für die Treppen am Pädagogium wurde ein Sanierungskonzept angefertigt und das Landesdenkmalamt ist angefragt. Dort steht der Austausch gebrochener Stufen durch Schwarzwälder Sandstein an. Zudem sind Fugen zu erneuern.

Weitere Sanierungen wird es an der Krippenhof-Treppe (nicht zu verwechseln mit den Krippenhofstaffeln), an den Baldreitstaffeln, den Burgstaffeln, den Rathausstaffeln und den Jesuitenstaffeln geben. Entlang der Treppe in der Seilerstraße werden laut Mitteilung zudem verrutschte Stufen neu aufgenommen und versetzt. Die Kosten für alle Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 35000 Euro.