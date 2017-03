Blindow-Schule plant Neubau in der Nachbarschaft Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Bei einem Besuch bei der Bernd-Blindow-Schule hat sich der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Wald erneut gegen eine staatliche Konkurrenzschule in Achern ausgesprochen. Die Blindow-Schule will rund eine Million Euro in einen Neubau investieren. Wald traf sich gestern in der Bernd-Blindow-Schule mit deren Namensgeber und Schulträger Bernd Blindow zu einem Gespräch über Privatschulfinanzierung. Blindow thematisierte dabei unter anderem die sehr intensive und teuere Ausbildung der Pharmazeutisch-Technischen Assistenten (PTA) und den Fachkräftemangel in diesem Bereich. 300bis 400 Euro Schulgeld im Monat und eine anschließend schlechte Bezahlung machten den Beruf unattraktiv. Dabei könnten gut ausgebildete PTA-Kräfte durch fortschreitende Akademisierung unter Umständen sogar medizinische Leistungen erbringen, für die es sonst einen Arzt bräuchte. Wegen der demografischen Entwicklung kämpften die Schulen um jeden Schüler, sagte Blindow. Wald machte erneut klar, dass es mit ihm keine staatliche PTA-Schule in Achern geben werde. "Doppelstrukturen machen keinen Sinn. Wir haben immer weniger Schüler und müssen deshalb Kompetenzen bündeln", so Wald. Dagegen begrüßte er Blindows Pläne, auf einem benachbarten Grundstück in der Laubstraße, das noch der Stadt gehört, einen Neubau als Wohnmöglichkeit für externe Schüler zu errichten. Erste Gespräche mit der Stadt habe es bereits gegeben, sagte Blindow. Ein Architekt entwerfe gerade einen Plan. Er rechne mit einer Investition von rund einer Million Euro, in der aber auch Renovierungskosten für das bestehende Schulgebäude enthalten seien. Wald lobte das Vorhaben als wichtige und richtige Investition in den Bäder- und Medizin-Standort Baden-Baden. Darüber hinaus werde es durch den Neubau im Dialog mit den Anwohnern auch zu einer Entspannung der viel kritisierten Parksituation rund um die 2005 eröffnete Blindow-Schule geben, meinte Wald. Anschließend stellte er sich in einer Schulklasse den Fragen der Schüler. Dabei wurde unter anderem über Themen wie Apothekensterben, bedingungsloses Grundeinkommen, Familienpolitik, Entwicklungshilfe und Flüchtlingsfragen diskutiert.

