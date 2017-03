Ab Herbst: Mittagstisch in "Lothar′s kitchen"

Sinzheim - Ein Pilotprojekt startet im Herbst an der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim: Die neuen Fünftklässler erhalten wahlweise eine Ganztagsbetreuung und auch ein Mittagessen in der neuen Mensa. Die Schulverpflegung - einschließlich des Pausenangebots - übernimmt die Vivanti GmbH aus Varnhalt. Überschüsse aus dem Projekt fließen in gemeinnützige Angebote.

Einen entsprechenden Vertrag, der auch die Belieferung des Kinderhauses St. Vinzenz und der Grundschule Sinzheim beinhaltet, haben gestern Bürgermeister Erik Ernst und Vivanti-Geschäftsführer Werner Echsle unterzeichnet. Man habe mit dem Unternehmen einen "tollen Partner" gefunden, sagte Ernst. Und die Schule bereits einen originellen Namen für die neue Mensa, ergänzte Echsle: "Lothar's kitchen". Die Lothar-von-Kübel-Schule wird - wie berichtet - derzeit umgebaut. Es entstehen auch neue Gebäude. Die Mensa, sie wird momentan fertiggestellt, ist in der benachbarten Altenburghalle untergebracht und hat 60Sitzplätze.

Gesundes, modernes, saisonales und frisch gekochtes Essen in der neuen 40 Quadratmeter großen Küche mit Blick auf die Zielgruppe Kinder will Werner Echsle zubereiten. Es würden durchaus auch Pizza und Döner auf den Teller kommen. Es gebe immer ein vegetarisches und ein Standardgericht, Snacks, Salat, Suppe und Dessert. Kosten: 4.50Euro. Vivanti verspricht zudem: größtmöglicher Verzicht auf Convenience (vorgefertigte Lebensmittel), keine Geschmacksverstärker, keine künstlichen Farbstoffe, geringen Zuckeranteil, keine künstlichen Süßstoffe, geringen Einsatz von Salz und kein Alkohol. Es werden bevorzugt regionale Lieferanten für die Lebensmittel genommen, erläuterte der Geschäftsführer, vorzugsweise Bio. Echsle hofft, dass die Zahl der Essen 120 bis 150 erreichen wird. Die Schüler sollen beim Angebot in ihrem Schulrestaurant miteinbezogen werden. Sie dürfen auch mal Wünsche für den Speiseplan äußern und das Essen auch in einer App bewerten.

Insgesamt besuchen rund 430 Jugendliche die Realschule. Alle dürfen die Mensa besuchen. Echsle geht davon aus, dass an der Realschule 40 bis 50 Essen täglich nachgefragt würden, mit Kinderhaus und Grundschule zusammen etwa 120. Zwei Köche und eine Hilfskraft werden das bewerkstelligen.

Die Bestellung erfolgt übers Internet und muss spätestens am selben Tag um 8Uhr abgegeben werden. Es wird über ein Kartensystem abgerechnet. Die Karte wird vorher mit einem bestimmten Betrag aufgeladen. Sozial Schwächere, die Unterstützung bekämen, seien so auch nicht zu identifizieren.

Voll des Lobes war der stellvertretende Schulleiter André Lang über die frühe Beteiligung der Bildungseinrichtung an dem Vorhaben und über das Zusammenspiel von Gemeinde, Vivanti und Schule. Die Planungen seien reibungslos verlaufen. Werner Echsle ergänzte, dass es mit den Schülern der zuständigen Fachlehrerin im Vorfeld Workshops gegeben habe. Bürgermeister Ernst ergänzte, dass "alle glücklich sind mit diesem innovativen Partner".

Das Besondere: Es ist auch eine Zusammenarbeit mit den Fachlehrern geplant. Die Schüler sollen einen Einblick in die Gastronomie bekommen und dürfen auch kochen. Vivantis Anliegen ist es, Schüler für gastronomische Berufe zu interessieren. In diesen Bereich fließen dann auch die Überschüsse aus dem Projekt.

Vivanti wird sein Konzept am "Tag der offenen Tür", morgen, 25. März, von 10 bis 12Uhr vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Das 1999 gegründete Familienunternehmen ist ein Dienstleister für innovative Systemgastronomie in Deutschland und Österreich und hat rund 450 Mitarbeiter im Restaurantbereich. Es bewirtschaftet mehr als 100Betriebsrestaurants, Senioreneinrichtungen, Kliniken sowie Schul- und Kindergärten, das sind täglich 9000 Essen.

