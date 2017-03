Babo: Noch Diskussion um Fassadenfarbe

Von Sarah Reith Baden-Baden - Irgendwo zwischen einem schlammigen Grün und Grau bewegt sich die Farbe, die der Denkmalschutz im Januar für die Fassade des Babo-Hochhauses abgesegnet hat. Doch der türkische Investor ist mit dem Farbton alles andere als glücklich - neben statischen Problemen ist dies einer der Gründe, weshalb sich der Start der Bauarbeiten weiter verzögert. Noch im Januar hatte man mit dem Entkernen des früheren Verwaltungssitzes der französischen Streitkräfte beginnen wollen, der in ein Hotel umgewandelt werden soll. Mit der Baufreigabe für die restlichen Arbeiten hatte Projektleiter Danny Azakir Mitte Februar gerechnet (wir berichteten). Allerdings gab es in beiden Bereichen Verzögerungen: Wie Azakir nun im BT-Gespräch ankündigte, soll die Entkernung in zwei Wochen losgehen - die Auswahl einer Firma habe etwas länger gedauert als erwartet. Vor der endgültigen Baufreigabe (die grundsätzliche Baugenehmigung hat Bürgermeister Alexander Uhlig dem Investor Hüseyin Aydogan bereits im vergangenen November übergeben) ist aber noch eine weitere Hürde zu nehmen: Für das Hochhaus gebe es beim Hochbauamt keine Statik-Pläne mehr, so Azakir. Man habe alle Archive durchforstet, sei bisher aber nirgendwo fündig geworden. Sollten die Unterlagen nicht auftauchen, müsse man einen neuen statischen Prüfnachweis erstellen lassen - was mindestens sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen und einen sechstelligen Betrag kosten werde. Und ein weiterer Punkt bedarf laut Azakir vor Baubeginn ebenfalls noch der Klärung: Investor Hüseyin Aydogan, der das in den 1950er Jahren erbaute Bâtiment Administratif Baden Oos (kurz: Babo) im Jahr 2014 kaufte, ist mit dem in Absprache mit dem Denkmalschutz ausgewählten Fassadenfarbton nicht einverstanden: Aydogan wolle einen helleren, freundlicheren Ton, so Peter Frietsch, der den Bauherrn in Deutschland vertritt. Man hoffe darauf, einen Kompromiss zu erzielen. Denkbar sei etwa ein Pastellton, der gut in die Bauzeit des Gebäudes passe, erläuterte Azakir - womöglich ein zartes Blau. Am kommenden Montag werde man sich gemeinsam mit dem Denkmalschutz im Karlsruher Stadtteil Mühlburg Gebäude aus der gleichen Epoche wie das Babo anschauen, um einen geeigneten Farbton zu finden. Deutlich weniger Zimmer geplant Unterdessen hat das Team des Investors auch das Konzept für den späteren Hotelbetrieb überarbeitet, berichtete Frietsch. Man wolle sich nun als Tagungshotel positionieren: Dafür sollen auf knapp 1000Quadratmetern Tagungs- und Konferenzflächen geschaffen werden. Man wolle "auf keinen Fall Billigtourismus", sondern neue Gästegruppen ansprechen. Ein zweites Standbein solle es werden, über eigens organisierte Sportveranstaltungen im Freizeitbereich zu punkten. Man wolle anderen Hotelbetrieben kein "Dorn im Auge sein", sondern sich als Puzzleteil in die Hotellandschaft einfügen. Dazu passt auch, dass nach den neuen Plänen deutlich weniger Zimmer entstehen sollen als ursprünglich vorgesehen: Statt 170Zimmern soll das Hotel laut Azakir nur noch etwas über 100 Zimmer haben. Denn: Nicht nur brauchen die Tagungsräume Platz, laut Frietsch spielt man auch mit dem Gedanken, zwei Stockwerke als Büros zu vermieten. Der Investor hat derweil zwei weitere Hotelprojekte in Deutschland am Start: Frietsch zufolge hat Aydogan bereits die Verträge für den Kauf des Hotels am Rinken in Baiersbronn unterschrieben, zudem wolle er das Hotel am Kurpark in Bad Herrenalb kaufen - Notartermin sei am Montag. Bad Herrenalb werde dann auch erst einmal Priorität haben: Dieses Haus wolle man schon Mitte Mai zum Start der Gartenschau neu eröffnen. Beim Babo hingegen wird sich die zuletzt Ende 2017 geplante Fertigstellung verzögern. Frühestens werde man im Sommer nächsten Jahres fertig werden, kündigte Azakir an.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Zwei Bauvorhaben stagnieren Baden-Baden (hol/red) - Gleich an zwei Stellen in Baden-Baden kommen Bauvorhaben derzeit nicht voran: Sowohl beim Umbau des Babo-Hochhauses in Oos wie auch bei der Umgestaltung der Gaststätte im Alten Schloss ist derzeit Stillstand angesagt (Archivfoto: red). » Weitersagen (hol/red) - Gleich an zwei Stellen in Baden-Baden kommen Bauvorhaben derzeit nicht voran: Sowohl beim Umbau des Babo-Hochhauses in Oos wie auch bei der Umgestaltung der Gaststätte im Alten Schloss ist derzeit Stillstand angesagt (Archivfoto: red). » - Mehr Baden-Baden

Weihnachtsbaumsammlung beginnt Baden-Baden (red) - Die Weihnachtszeit ist vorbei, die Christbäume verlieren ihre Nadeln, und so mancher wird sich die Frage stellen: Wohin mit dem Tannenbaum? Die Stadt Baden-Baden bietet insgesamt 58 Plätze an, zu denen die Bäume gebracht werden können (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Die Weihnachtszeit ist vorbei, die Christbäume verlieren ihre Nadeln, und so mancher wird sich die Frage stellen: Wohin mit dem Tannenbaum? Die Stadt Baden-Baden bietet insgesamt 58 Plätze an, zu denen die Bäume gebracht werden können (Symbolfoto: red). » - Mehr