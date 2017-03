Trockenmauerbau erfordert Spezialwissen

Baden-Baden - Eine Fülle von Maßnahmen enthält das "Entwicklungskonzept für brachfallende Reblagen und die Sanierung von Trockenmauern" im Rahmen des Leader-Förderprogramms der Europäischen Union. Dabei geht es auch um die Offenhaltung der Landschaft in Talwiesen- und Streuobstbereichen. Über den aktuellen Stand - auch im Baden-Badener Bereich (speziell das Rebland ist hier betroffen) - wurde am Donnerstag der Forst- und Umweltausschuss informiert.

Ein zentrales Ziel dabei sei der Erhalt und die Aufwertung der vielfältigen Kultur- und Naturlandschaft. Dies betonte Andreas Kühn von dem mit der Erarbeitung des Entwicklungskonzepts in der Leader-Region Mittelbaden beauftragten Planungsbüro. Dazu gibt es zahlreiche Vorschläge.

Sanierung von Trockenmauern: Hier läuft momentan eine Bestandsaufnahme am Mauerberg in Neuweier. Bislang habe sich gezeigt, so erklärte Johannes Ebert vom Forstamt, dass rund zehn Prozent der Trockenmauern, die sich dort insgesamt über eine Länge von 3,8 Kilometern erstrecken, akut gefährdet seien. Eine Sanierung wird sich hier über Jahre erstrecken. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Verbreitung des nötigen technischen Know-hows für die Errichtung von Trockenmauern, von dem in der Region in den vergangenen Jahren durch fehlende Bauaktivitäten viel verloren gegangen ist. Gedacht wird an Schulungen für Baubetriebe und Winzer. Denkbar sei auch laut Ebert als ganz konkretes Projekt die Errichtung einer Schau-Trockenmauer im Bereich des Schlosses Neuweier.

Wiederinbetriebnahme brachliegender Rebflächen: Die umfassende Kartierung des Plangebiets ergab, dass rund drei Prozent des Rebgeländes brachliegen. Hierzu schlägt das Planungsbüro eine Verbesserung der Bewirtschaftungsbedingungen zum Beispiel durch Zusammenlegung von kleinen, zersplitterten Grundstücken oder durch Quertrassierung von Steillagen vor. Als Instrument dafür wird eine landschaftsschonende Flurneuordnung empfohlen. Im Baden-Badener Bereich sind allerdings derartige konkrete Maßnahmen momentan noch nicht vorgesehen.

Förderung der Beweidung: Das Gutachten zeigt auf, dass die Bewirtschaftung von Gemengelagen, Streuobst- und Talwiesen zunehmend unattraktiver wird. Im Streuobstbestand hat sich beispielsweise herausgestellt, dass rund 18 Prozent der Fläche überwiegende Pflegedefizite aufweisen. Um diese Areale offenzuhalten und eine Verbuschung zu verhindern, wird nicht auf die Fortsetzung der bisherigen kleinparzellierten Nutzung gesetzt, sondern auf eine großflächige Beweidung.

In steileren Lagen rät man dabei zum Einsatz von Ziegen und Schafen, bei flacheren Streuobst- und Talwiesen bietet sich eine Beweidung mit Rindern an. In Baden-Baden werden Beweidungskonzepte für die Steillagen im Bereich Dursthalde/Kegelspiel und Schartenberghang (jeweils Neuweier) sowie für das Horrenbachtal, den Kolbenacker (Steinbach) und das Grünbachtal (Varnhalt) vorgeschlagen.

Aufwertung des Ortenauer Weinpfads: Zur grundsätzlichen Aufwertung der Reblandschaft schlägt das Gutachten auch eine Erhöhung der Attraktivität des Ortenauer Weinpfads vor, der das Projektgebiet als zentrale Achse durchzieht. Gedacht wird dabei unter anderem an Änderungen der Wegeführung mit der Einbindung kulturhistorischer Besonderheiten, an Vesperhütten, mehr Ruhebänke und ergänzende Themenpfade.

"Wein und Landschaft": Andreas Kühn regte außerdem eine gemeinsame Vermarktung von Wein und Landschaft an. Den Wein könne man zum Beispiel als Markenzeichen der Region bewerben, denkbar wäre dabei die Installierung einer gemeinsamen Vinothek.