Deutlich weniger Brandeinsätze

Baden-Baden - Die Feuerwehr der Kurstadt ist im vergangenen Jahr zu deutlich weniger Brandeinsätzen ausgerückt als 2015. Nichtsdestotrotz bewege sich die Gesamtzahl der Einsätze auf einem "beständig hohen Niveau", sagte Feuerwehr-Kommandant Martin Buschert. Gemeinsam mit Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Michael Geggus stellte er gestern den Jahresbericht 2016 vor.

Die hohe Zahl an Einsätzen liege daran, dass Baden-Baden eine Stadt mit "großstädtischer Struktur" sei, so Geggus. Durch eine Vielzahl von Hotels, Alten- und Pflegeheimen sowie eine große Eventdichte - etwa durch das Festspielhaus, Kurhaus und Theater - sei die Wehr ganz besonders gefordert und auch dementsprechend aufgestellt, was natürlich "mit einigen Kosten" verbunden sei. Die Feuerwehr Baden-Baden mit ihren zehn freiwilligen Abteilungen und dem hauptamtlichen Personal sorge aber dafür, dass sich "die Bürger der Stadt sicher fühlen können".

Einsätze: Im vergangenen Jahr rückte die Feuerwehr zu insgesamt 1512 Einsätzen aus - 39 weniger als 2015. Konstant hoch blieb dabei die Anzahl der Fehlalarme. Waren es 2015 noch 458 gewesen, verringerten sie sich nur leicht auf 441 - davon gingen 246 Fehlalarme auf das Konto von automatischen Brandmeldeanlagen. "Natürlich tut jeder Fehlalarm weh, aber wir bewegen uns noch in einem Rahmen, der völlig okay ist", meinte Bu- schert. Schließlich seien bei der Feuerwehrleitstelle mittlerweile 225 automatische Gefahrenmeldeanlagen aufgeschaltet - mit steigender Tendenz. Doch in 23 Fällen sei durch eine automatische Brandmeldeanlage auch ein tatsächliches Schadensereignis gemeldet worden. Dabei sei bei 16 Bränden teilweise erheblicher Schaden, insbesondere Personenschaden, verhindert worden.

Etwas nach oben ging die Zahl der technischen Hilfeleistungen (etwa Ölspuren, Personenrettung oder Gefahrenstellen beseitigen) - von 706 (2015) auf 762. In einer "ähnlichen Größenordnung" wie 2015 (223) blieben die Einsätze bei der medizinischen Erstversorgung (203).

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr bei allen Einsätzen 133 Menschen aus einer lebensbedrohlichen Situation oder Notlage gerettet, weitere 250 Personen medizinisch versorgt, bis der Rettungsdienst eintraf. Für 20 Menschen kam jede Hilfe zu spät, jedoch bei keinem Brandeinsatz.

Brände: Deutlich zurück ging die Zahl bei den Brandeinsätzen. Die Floriansjünger wurden zu 100 Bränden gerufen - 58 weniger als 2015. "Einen Großband, wie ihn sich die Bürger vorstellen, hatten wir 2016 glücklicherweise nicht", sagte Buschert. Bei den zwei größten Bränden handelte es sich um einen ausgebrannten Lkw sowie einen Schuppen in Varnhalt, der Feuer fing und auf ein anliegendes Wohnhaus übergriff.

Personal: Zum 31. Dezember 2016 standen 616 Personen (2015: 593) im Dienst der Feuerwehr, 44 davon hauptberuflich. Nahezu gleich geblieben ist dabei die Zahl der Aktiven der freiwilligen Wehren (275). Ein leichter Zuwachs wurde auch bei den Jugendwehren registriert, wenngleich "dort über die Jahre ein reger Wechsel" herrsche, so der Kommandant.

Infrastruktur: Da Stillstand Rückschritt bedeute, sei man an einem neuen Feuerwehrbedarfsplan dran, sagte Geggus. Auch seien Sanierungen und Erweiterungen für die in die Jahre gekommene Feuerwache vorgesehen, verdeutlichte Bu- schert. Die seit kurzem leerstehenden Räumlichkeiten der Rettungswache könnten momentan nur "provisorisch" genutzt werden - etwa als Lagerraum.

Ferner werden die Planungen für die Integrierte Leitstelle intensiviert. "Auch wenn diese dann in Rastatt sein wird, rückt die Feuerwehr weiterhin von hier aus", verdeutlichte der Bürgermeister.