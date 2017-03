Mehr Licht für Reben, mehr Platz für andere Bäume







Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Das Abpflücken von Himbeeren oder Erdbeeren geht eher ruhig vonstatten, von gelegentlichen Äußerungen wie "Mmmh, sehr lecker" einmal abgesehen. Auch die Spargel- und Obstbaumernte fällt nicht durch besondere Geräusche auf. Das ist bei der Holzernte ganz anders. Schon von weitem ist zu hören, wenn sich ein Forstarbeiter mit seiner Säge an einem Baumstamm zu schaffen macht, den er fällen will - wie momentan in Varnhalt. Seit 20. Februar sind die Waldarbeiter beim Waldsportpfad am 342 Meter hohen Bürchelberg und dem angrenzenden Staudenweg im Einsatz. Bis Anfang April ist ihr Einsatz dort vorgesehen, der eine "ganz normale Durchforstungsmaßnahme" sei. Das teilte Robert Lang, stellvertretender Forstamtsleiter, auf BT-Anfrage mit. Sie findet auf einer Fläche von rund zehn Hektar statt und steht im Hiebsplan des städtischen Forstamts. Vor Ort ist eine Kolonne oder auch Rotte genannt. Die Gruppe besteht aus den drei Forstwirten Hubert Kraus, Simon Rapp und Michael Meermann und Hansjörg Albrecht. Letzterer ist selbstständig und mit seinem Spezialgefährt, einem Rückeschlepper, im Einsatz und holt die Stämme aus dem Wald. Das gehe allerdings nur, wenn es trocken sei, erklärt Hansjörg Albrecht, weil er sonst mit der Spezialrückemaschine zu tief in den Boden einsinke. Die drei Forstwirte können allerdings auch bei schlechtem Wetter ihrer Aufgabe nachgehen. Für das Fällen eines Baumes brauchen sie nur wenige Minuten, wie Simon Rapp an einer 60 Jahre alten und 30Meter hohen Buche mit seiner Motorsäge demonstriert. Sie liefert laut Hubert Kraus etwa eineinhalb bis zwei Festmeter Holz. Das anschließende Entasten dauere etwa zehn bis 15 Minuten, dann werde das Holz gestapelt und nach Güteklassen sortiert. Das sogenannte Gipfelholz, die Krone, wird auf einem gesonderten Platz gesammelt. Das Material wird später verfeinert und wandert in die Hackschnitzelanlage. Die Stämme würden vor Ort gelagert, berichtete Hubert Kraus, und der "größte Teil im laufenden Hieb abgefahren". Die Kastanien- und Eichenholzstämme blieben länger liegen, da für sie spezielle Käufer kämen. Vor allem im Hinblick auf Kritik, die ihn bezüglich des Holzfällens immer mal wieder erreiche, sei ihm der Hinweis besonders wichtig, dass in Baden-Baden nachhaltig gewirtschaftet werde, betont Robert Lang: "Wir holen nicht mehr aus dem Wald als nachwächst" oder sogar weniger. Der Orkan Lothar habe 1999 rund ein Drittel der Baden-Badener Waldfläche geworfen, erläuterte der Experte. Seither sei man dabei, den Wald wieder aufzubauen. Nach Lothar habe es 270 Festmeter Holz pro Hektar gegeben, inzwischen liege man deutlich darüber bei etwa 350Festmeter pro Hektar. Im Rebland würden momentan überwiegend Kiefern, aber auch Laubgehölze wie Esskastanie, Buche und Eiche gefällt. Wobei man die Eiche aber grundsätzlich fördern wolle, so Lang. Deshalb würden in deren Nähe die Kiefern weggeschlagen. Dann könnten sich die verbleibenden Bäume besser entfalten und ihre Kronen sich besser entwickeln. Der Hieb in diesem Bereich für dieses Jahrzehnt betrage 70 Festmeter pro Hektar. Momentan werde auf mehreren Teilflächen von zusammen rund zehn Hektar gearbeitet. Bei diesem Schlag im Rebland würden etwa 700Festmeter Holz geerntet, teilte er mit. In der Regel gebe es an einem Standort nur einen Eingriff in zehn Jahren, erläuterte der Forstexperte. Nach der Holzernte "sieht es schlimm aus", gab er zu. Er habe diesbezüglich durchaus Verständnis für negative Reaktionen. Deren Ursache sei aber auch dem Umstand geschuldet, dass die Stellen ziemlich kahl aussähen. Das liege aber vor allem auch daran, dass die Laubbäume momentan noch keine Blätter trügen. Auch die großen Maschinen machten einen "harten Eindruck" im Wald, so Lang. Die Holzeinschläge seien in einem Jahr aber nicht mehr zu sehen. Im Vorfeld der Maßnahme in Varnhalt habe es eine Ortsbegehung mit dem Biologen Johannes Ebert gegeben. In der Folge sei man sich einig gewesen, dass der Waldrand entlang der Reben etwas heller gemacht werden solle, damit der Wein mehr Licht und Sonne bekomme. Außerdem werde darauf geachtet, "dass der Übergang gut gestaltet ist". Das bedeute, erklärte der Forstexperte weiter, dass "besonders schöne Exemplare herausgearbeitet und gefördert werden". Und es werde überlegt, ob man mache gar nicht mehr nutze, sondern stehen und alt werden lasse. Wenn das Wetter mitspielt, ist die Kolonne nur noch ein paar Tage im Einsatz.

