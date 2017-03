Claus-Prozess: Stadt akzeptiert Urteil nicht

Baden-Baden - Der Rechtsstreit zwischen der Firma Claus und der Stadtverwaltung über die Folgen des Großbrandes 2010 auf dem Firmengelände in Sandweier nimmt kein Ende - und die Stadt hat eine erneute Schlappe einstecken müssen.

Wie dem BT gestern bekanntwurde, hat die Verwaltung am 14.Februar die Berichtigung von Formulierungen im Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) vom 23.Januar beantragt. So wollte man offensichtlich erreichen, dass die Richter im Urteil doch noch festhalten, dass die Feuerwehr aus verschiedenen Gründen das fluorhaltige Löschmittel habe auswählen müssen, durch das Grundwasser und Boden in Mitleidenschaft gezogen wurden. Im Urteil waren die Richter freilich zu einer gänzlich anderen Auffassung gelangt und hatten den Einsatz des giftigen Löschschaums als fehlerhaft bezeichnet. Deshalb war die Stadt auch in zweiter Instanz verdonnert worden, die durch den Einsatz entstandenen Umweltschäden auf eigene Rechnung zu beheben.

Die nun von der Stadt beantragte sogenannte Berichtigung des Tatbestandes wurde vom OLG zurückgewiesen. Die Stadt halte die richterlichen Feststellungen im Urteil für unzutreffend. Das eröffne aber nicht die Möglichkeit einer Tatbestandsberichtigung, so die Richter in der Ablehnung des Antrags. Die Stadt wolle lediglich ihre abweichende, streitige Auffassung an die Stelle der vom Senat gewonnenen Überzeugung setzen. Das sei im Wege einer Berichtigung des Tatbestandes aber offensichtlich nicht möglich.

Weil das OLG in den zurückliegenden Wochen mit der Tatbestandsberichtigung beschäftigt war, gibt es bis heute noch keine Entscheidung des Versicherers der Stadt darüber, ob der Rechtsstreit vor dem Bundesgerichtshof (BGH) weitergeführt wird. Wie berichtet, hatte die Stadt auf Betreiben der Badischen Gemeindeversicherung im Februar fristwahrend Beschwerde gegen das OLG-Urteil beim BGH eingelegt. Das endgültige Urteil des OLG lag aber bis zuletzt noch nicht vor. Deshalb habe man jetzt beim BGH Fristverlängerung bis Ende Mai beantragt, meinte ein Versicherungssprecher gegenüber dem BT.

Aus dem Rathaus hieß es gestern, die Tatbestandsberichtigung sei von der Badischen Gemeindeversicherung im Zusammenhang mit der Beschwerde beim BGH verlangt worden. Diesem Verlangen sei man aus versicherungsrechtlichen Gründen gefolgt.