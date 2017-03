Hunderte Menschen setzen Zeichen für Europa

Baden-Baden - Gleich zwei Kundgebungen für Europa wurden am vergangenen Wochenende in der Kurstadt abgehalten: am Samstag der Marsch für Europa, am Sonntag die zweite Auflage von "Pulse of Europe". Hunderte Menschen folgten dem Aufruf der Europa-Freunde und setzten mit ihrer Teilnahme bei den Veranstaltungen vor dem Festspielhaus und an der Fieserbrücke Zeichen.

Hatte der Erfolg beim Start der europaweiten Kundgebungsreihe "Pulse of Europe" am Sonntag vor einer Woche die Baden-Badener Mitveranstalter bereits überwältigt (das BT berichtete), übertraf die Teilnehmerzahl diesen Anfangserfolg gestern sogar noch. Gut 500 Europabefürworter und Gegner diktatorischer Regime und rechter Gruppierungen versammelten sich an der Fieserbrücke, um für eine demokratische Werteordnung, Presse- und Bürgerfreiheit einzustehen, schätzte Mitinitiator Michael Wirbitzky. Oliver Ehret freute sich über den permanenten Zuwachs, den die Bewegung mit ihrem Zehn-Punkte-Programm europaweit in derzeit 66 Städten in elfLändern erfahre - Tendenz steigend. Er und Evelin König betonten, dass dies eine parteiunabhängige Bürgeraktion von bislang nie dagewesener, europaweiter positiver Gegenstimmung zu den Populisten der rechten Gruppierungen sei, bei der keine Politiker, sondern, wie beim "offenen Mikrofon", nur Bürger reden sollen. Mit Impulsreferaten unter anderem auch von Gabi Biesinger, einer Menschenkette und der Europahymne schloss die Veranstaltung.

Bereits am Samstag um Punkt 12 Uhr hatten sich gut 200 Menschen auf Einladung des Vorsitzenden des Kreisverbands Baden-Baden/Rastatt der Europa-Union, Werner Henn, mit EU-Fahnen, blauen Luftballons und Plakaten vor dem Festspielhaus versammelt, um an das 60-jährige Bestehen der Römischen Verträge zu erinnern. Damit haben damals sechs europäische Regierungschefs den Grundstein für die heutige Europäische Union gelegt. Dieses Projekt habe dafür gesorgt, dass Europa seither in Frieden und Wohlstand habe leben dürfen, sagte Henn.

Für viele, die diese Entwicklung noch gar nicht selbst erlebt haben konnten, sei dieser Zustand inzwischen so selbstverständlich geworden, dass verschiedene Gruppierungen unter ihnen diesen schon wieder riskierten, sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Das friedliche Europa stecke unter anderem wegen Terrorangst, ungelösten Herausforderungen durch Flucht und Migration und Schulden in der Krise und drohe zu scheitern. Brexit, Türkei, und die Entwicklung in anderen Ländern zeige: Nationalisten wollten "die Uhr zurückdrehen ins tiefste Mittelalter". Viele Gruppierungen missbrauchten die derzeitige politische Lage, um das Ende eines geeinten und offenen Europas zu fordern. Europa sei aber nicht das Problem, sondern die Lösung, so Mergen.

Ein Europa der Menschenrechte, der Meinungs- und Pressefreiheit, der Rechtsstaatlichkeit, Verständigung und Solidarität der Bürger mit partizipativen, demokratischen Mitgestaltungsmöglichkeiten: Das war es, wofür die Baden-Badener am Samstag beim "Marsch für Europa" vor dem Festspielhaus demonstrierten und sich damit an einer gesamteuropäischen Initiative beteiligten. Schüler der Klosterschule vom Heiligen Grab nahmen mit großer EU-Fahne und Plakat ebenfalls an der Kundgebung teil. Die Schüler begründeten ihr Engagement unter anderem damit, dass Europa Freiheit und Wohlstand sichere und sie sich ein Europa ohne Schengen und Euro nicht vorstellen könnten. "Es liegt an uns, die derzeitige Krise zusammen zu überwinden, um wieder in einem freien, offenen und sozialen Europa zu leben." Diese Werte seien nicht so selbstverständlich, "wie man nach 70 Jahren Frieden in Europa gerne annimmt. Der Frieden, die Freiheit und nicht zuletzt die Demokratie müssen verteidigt werden. In unserem Europa ist das unsere Aufgabe", hieß es in den Statements der Jugendlichen. Stefan Lutz-Bachmann, der viele von ihnen an der Klosterschule unterrichtete, versprach für die Europa-Union: "Wir werden alles für Euch tun."