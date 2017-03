Spiegelbild eines pulsierenden Vereinslebens





Von Christina Nickweiler Sinzheim - Ehrungen für kulturell und sportlich aktive Bürger: Die sechste Ehrengala war für die vielen Besucher in der Fremersberghalle ein Spiegel des gesellschaftlich pulsierenden Vereinslebens der Gemeinde Sinzheim. 38 Personen, Mannschaften und ein Männerchor erhielten für besondere Leistungen auf dem kulturellen und sportlichen Sektor von Bürgermeister Erik Ernst Auszeichnungen in Form von Urkunden, Gutscheinen und Zuschüssen. Alleine schon die professionelle Inszenierung des Ehrungsabends mit einem gelungenen Rahmenprogramm ließ darauf schließen, wie sehr die Gemeinde die außerordentlichen Leistungen ihrer Bürger wertschätzt. So waren bunt rotierende Scheinwerfer und Nebelkanonen im Einsatz, deren Dunst die Halle mehrere Stunden umwölkte. Dazu lud die HM-Big-Band unter der Leitung von Christian Steuber die Stimmung mit ihrem fiebrigen Sound zusätzlich auf. SWR-Hörfunk-Moderator Jochen Graf führte die Besucher durch das Mammutprogramm, hielt mit einzelnen Personen kurze Schwätzchen auf der Bühne und steuerte Hintergrundinformationen bei. Die Jugendlichen eines hiesigen Ballettstudios bestritten mehrere Showtänze. Sophia Anthonj und Saskia Huck vom Turnerbund zeigten mit Bändern und graziösen Bewegungen, was unter "rhythmischer Sportgymnastik" zu verstehen ist. Die Auftritte des Projektchors "Next Generation" mit Dirigent Michael Anarp und des bei der Gala geehrten Kartunger Männergesangvereins "Sängerlust" mit ihrem Dirigenten Frank Bollheimer beeindruckten ungemein und erwiesen sich als ideale Werbeplattform für den Chorgesang. Der MGV mit seinen mehr als 53 Sängern überzeugte beim Volksliederwertungssingen. Kurze eingespielte Filmsequenzen über den Trainings- und Probenalltag lockerten das Programm auf. Kurzum, das Publikum genoss einen Unterhaltungsabend allererster Güte mit vielen strahlenden Gesichtern beim großen Finale. Neben Hannah Drapp vom Musikverein Winden, die das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold erworben hatte und Luisa Schechinger vom Musikverein Sinzheim (JMLA in Silber) lag der eindeutig größere Anteil der gewürdigten Leistungen bei den sportlich aktiven Personen der Stabsgemeinde. Darunter gibt es einige vielversprechende Talente mit ernsthaften Ambitionen einer künftigen Teilnahme an olympischen Wettkämpfen. Zu diesen Anwärtern gehören beispielsweise Sunny Angelina Geschwender vom Radsportverein "Edelweiss" Kartung. Bei der Raddisziplin "Querfeldein" holte sie den Deutschen Meistertitel nach Sinzheim. Den südbadischen Meistertitel heimste im Geschicklichkeitsfahren mit dem Rad Louis Bechtold ein. Olympia schwebt auch dem 17-jährigen Joshua Braun in der Leichtathletik vor. Im 100- und 200-Meter-Lauf ging er im vergangenen Jahr als Vizemeister hervor. Elias Meier vom Ballspielverein (BSV) Phönix gilt als sportliches Talent im Handball. Deswegen wurde er für die neue Saison in die Südbadische Auswahlmannschaft berufen und erhielt nun die Ehrung der Gemeinde. Die C-Jugend des BSV mit ihrem Trainer Michael Eisele wurde ebenso ausgezeichnet, da sie als Bezirksmeister aus der letzten Saison hervorging. Zur C-Jugend gehören Lukas Grüßinger, Tim Eisele, Tim Schmierer, Nico Seiert, Sebastian Habicht, Mauricio Garcia-Rosales, Christian Botarel, Hendrik von Falkenhayn, Lennart von Falkenhay, Theo Lauffenburger, Nico Funk, Elias Meier und Ricardo Garcia-Rosales. Vom Reit- und Fahrverein St. Wendelin wurden Alexander Panther (dritter Platz bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Gespannfahrer) sowie Rolf Saar als Sieger der Süddeutschen Mannschaftsmeisterschaft der Gespannfahrer mit einer Ehrung bedacht. Christian Wahl siegte im Super G und erzielte den dritten Platz im Riesenslalom (Landeswinterspiele, Spezial Olympia). Weitere Personen wurden bei der Ehrengala ausgezeichnet: Alexander Droll vom Schützenverein "Altenburg" (zweiter Platz im Kleinkaliberschießen Südbadische Landesmeisterschaften), Renate Lorenz und Rudolf Menzel vom Breitensport (20 Mal goldenes Sportabzeichen) und Chiara Janke vom Turnerbund Gaggenau 1882 (erster Platz Gauentscheid Geräteturnen). Annika Boos vom TV Rastatt-Rheinau wurde als badische Mehrkampfmeisterin geehrt. Im Ju-Jutsu errang Manuel Spindel den fünften Platz bei den Weltmeisterschaften. Zum Thema

