Einsatz auch während der Versammlung

Baden-Baden - Ständig in Bereitschaft: Für den Ernstfall gut gerüstet präsentierten sich hauptamtliche wie auch freiwillige Kräfte der Feuerwehr Baden-Baden bei der Jahreshauptversammlung im Gemeindezentrum Ebersteinburg.

Denn während der Veranstaltung wurde ein Teil der Wehr zu einem Einsatz gerufen. "Zum Glück nichts Schlimmes", wie nach der Rückkehr der Einsatzkräfte zu erfahren war. Ein auf dem Herd vergessener Topf war wohl Auslöser für das Ausrücken der Bereitschaftskräfte.

Zehn freiwillige Feuerwehrabteilungen sowie die Berufsfeuerwehr der Kurstadt zogen am Samstagabend gemeinsam Bilanz. Offengelegt wurden Personalentwicklung, Ausbildung, gefahrene Einsätze sowie die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen und Material (wir berichteten). Das Ganze wurde auch im Bild dokumentiert.

Breiten Raum in der Berichterstattung von Feuerwehrkommandant Martin Buschert nahm auch das jüngste Großereignis in der Kurstadt ein, das Treffen der Finanzminister der G20-Staaten. Eingespannt waren während dieser beiden Tage etwa 500 Einsatzkräfte, nicht mitgerechnet die Führungs- und Verwaltungsstäbe. Rund 150 Einsatzfahrzeuge wurde für den Ernstfall bereitgehalten. Stützpunkte waren eingerichtet worden, von denen aus man jeden Winkel der Stadt schnell erreichen konnte.

Viel Engagement beim G20-Treffen

In der Verantwortung der Feuerwehr Baden-Baden lag dabei die Führung aller nicht-polizeilichen Einsatzkräfte. Der Auf- und Abbau der Technik wurde mit großem Engagement durchgeführt. "Herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte", sagte deshalb Buschert. Insbesondere würdigte der Kommandant den Einsatz der Alterskameraden, die sich um die Verpflegung gekümmert hatten. Danke sagte er aber auch allen anderen freiwillig engagierten "Kameradinnen und Kameraden, die durch Dienst in der Feuerwache und an andere Stelle die hauptamtliche Abteilung unterstützten".

Von einer positiven Entwicklung im Jugendbereich konnte Stadtkreisjugendfeuerwehrwart Tobias Mayer (Abteilung Lichtental) berichten. 123Kinder und Jugendliche, darunter 19 Mädchen, sind in der Feuerwehr Baden-Baden organisiert. Ein Mitgliederzuwachs von neun Kindern und Jugendlichen war zu verzeichnen. Der Präsenz der Feuerwehr in der Öffentlichkeit sei es zu verdanken, dass sich immer wieder neue Jugendliche melden. "So schaffen wir es, Austritte mit Neueintritten zu kompensieren", führte Mayer aus. Neben wöchentlichen Übungsstunden wird in den Abteilungen und auf Stadtebene den Jungfeuerwehrmitgliedern zudem noch viel Freizeitpädagogik geboten. So stand unter anderem im vergangenen Jahr ein Besuch des Sealife-Centers in Konstanz auf dem Programm. Zehn Jugendfeuerwehrangehörige wurden von den Einsatzabteilungen übernommen.

Die Einnahmen und Ausgaben erläuterte Kassierer Lothar Bleich. Bestätigt wurde alles von den Kassenprüfern Andreas Lang und Bernd Häusler.

"Grüße, Anerkennung und Hochachtung für das, was Sie für uns leisten" überbrachte stellvertretend für den Gemeinderat und OB Margret Mergen der Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Michael Geggus. "Dass wir in einer sicheren Stadt leben, verdanken wir Ihnen." Auch appellierte er an die Stadträte, "das dafür notwendige Geld in die Hand zu nehmen", wenn der nächste Feuerwehrbedarfsplan erarbeitet ist.