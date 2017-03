Jedes Los ein Treffer beim Fest im Obstgut



Von Sarah Reith Baden-Baden - Mit einem solchen Andrang hatte wohl auch Waldtraud Nölle, Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Unterbeuern (BGU), nicht gerechnet: Unzählige Menschen fanden sich am Samstag im Obstgut Leisberg ein. Ihr Ziel: Baumpate zu werden. Angesichts dieses Andrangs sei es unmöglich, Wünsche der potenziellen Paten nach bestimmten Apfelsorten zu berücksichtigen, meinte Nölle denn auch. Die gerechte Lösung: Die Standnummern aller Bäume wurden zusammen als Lose in einen roten Eimer geworfen, und die Paten durften, nachdem sie sich angemeldet hatten, "ihren" Baum ziehen. "Nieten" gebe es unter den Losen keine, beruhigte Nölle - bei allen Apfelbäumen handle es sich um gute Sorten, in die man gerne hineinbeiße, es seien keine "Mostäpfel" darunter. Rund 160 der 280 Obstbäume auf dem historischen Gut, das voraussichtlich im Juli für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, stehen für Baumpatenschaften zur Verfügung. Diese Bäume wachsen im unteren und mittleren Bereich des Obstguts. Die Betreuung der Bäume und die Organisation der Patenschaften hat die BGU übernommen, was sich auch im Logo des Vereins, einem Apfel mit Wurm (Bild unten rechts) widerspiegelt. Im von der BGU betreuten Areal sind aber nicht nur Einzelpersonen Paten. Unter anderem sollen einige Bäume von Lichtentaler Schulen gepflegt werden. Und: Auch die Standorte von vier BT-Bäumen wurden am Samstag aus dem roten Eimer gezogen: Diese Bäume stellt die BGU den BT-Lesern zur Verfügung - für gemeinsame Pflegeaktionen und Ernteeinsätze mit der BT-Lokalredaktion. Ein "BT öffnet Türen" soll bereits am 5.April stattfinden. An diesem Tag können die ersten BT-Leser auch "ihre" Bäume genau unter die Lupe nehmen, zudem ist ein abwechslungsreiches Programm vorgesehen. Die vielen Paten, die am Samstag die Verantwortung für einen oder mehrere Bäume auf dem Gut übernahmen, machten sich nach der Verlosung natürlich sofort auf die Suche nach "ihrem" Baum. Und auch wenn es nicht immer der Wunschbaum war, war doch den meisten die Freude über die Patenschaft ins Gesicht geschrieben. Die Veranstaltung, bei der die BGU-Mitglieder auch für Getränke und das leibliche Wohl sorgten und zu der neben Oberbürgermeisterin Margret Mergen auch mehrere Stadträte gekommen waren, wurde so bei strahlendem Sonnenschein fast zu einem kleinen Fest. Aber damit nicht genug: Damit die frischgebackenen Paten die Pflege ihrer Bäume künftig gut schultern können, bot Klaus Schulz, der langjährige Pächter des Obstgutes, zudem direkt einen Einführungskurs in die Baumpflege an. Markus Brunsing, Leiter des städtischen Fachgebiets Park und Garten, berichtete von der Geschichte des Obstgutes und erläuterte, wie es bis zur offiziellen Eröffnung noch umgestaltet werden soll. Dabei ist schon einiges geschehen, wie die Berge von herumliegenden Ästen und Gestrüpp zeigten: Die umfassenden Baum- und Gehölzpflegearbeiten sind mittlerweile fast abgeschlossen. In den nächsten Monaten stellt das Fachgebiet Park und Garten nun die Infrastruktur wie Wege, Bänke und Tore her, machte Brunsing deutlich. Zum Thema

