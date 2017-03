Neue Mitstreiter für DRK-Arbeit gewonnen

Weisenbach

Spatenstich für Großprojekt Weisenbach (mm) - Die Sanierung der Weisenbacher Weinbergstraße ist die größte Einzelmaßnahme in der Geschichte der Gemeinde. Rund 2,8 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, bis Mai 2018 soll alles fertig sein. Zum Start gab es einen symbolischen Spatenstich (Foto: Mack). » Weitersagen (mm) - Die Sanierung der Weisenbacher Weinbergstraße ist die größte Einzelmaßnahme in der Geschichte der Gemeinde. Rund 2,8 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, bis Mai 2018 soll alles fertig sein. Zum Start gab es einen symbolischen Spatenstich (Foto: Mack). » - Mehr

Kuppenheim

Infiziert vom Poetry-Slam-Virus Kuppenheim (sawe) - Die Kuppenheimerin Sybille Gogeißl wagt sich immer wieder mit Mundart-Werken in die Dichterschlacht. "Ich bin die Quotenoma" bei den Poetry Slams, sagt die 63-Jährige mit Humor. Es geht ihr auch ums Gewinnen, aber nicht in erster Linie (Foto: sawe). » Weitersagen (sawe) - Die Kuppenheimerin Sybille Gogeißl wagt sich immer wieder mit Mundart-Werken in die Dichterschlacht. "Ich bin die Quotenoma" bei den Poetry Slams, sagt die 63-Jährige mit Humor. Es geht ihr auch ums Gewinnen, aber nicht in erster Linie (Foto: sawe). » - Mehr