Provisorien sollen Lage entspannen

Von Henning Zorn Baden-Baden - Groß ist die Nachfrage nach Kinderbetreuungsangeboten in der Kurstadt. Nach Verwaltungsangaben fehlen zurzeit rund 150 Plätze. Mit zwei provisorischen Lösungen in Balg und Sandweier will man für eine Entspannung sorgen. Mit dieser Planung werden sich nun die städtischen Entscheidungsgremien bis hin zum Gemeinderat beschäftigen. Die Sorge der Stadt ist groß, den Rechtsanspruch von Eltern auf Plätze in der Kindertagesbetreuung nicht mehr gewährleisten zu können und daher möglicherweise auch noch mit Klagen vor Gericht konfrontiert zu werden. Grund für diese Situation ist auf der einen Seite das Bevölkerungswachstum durch mehr Geburten und anhaltenden Zuzug. Andererseits sind bei einigen Projekten zur Schaffung von weiteren Kita- und Kindergartenplätzen Verzögerungen zu verzeichnen. Dies betrifft zum Beispiel die Erweiterung des Pezzettino-Kindergartens in der Oberen Breite oder auch den Neubau des Regenbogen-Kindergartens in Steinbach. Der Bau der bereits beschlossenen Kindertageseinrichtung im Keltenweg kann frühestens im September 2019 fertiggestellt sein. Bis dahin müssen andere Lösungen zur Bedarfsdeckung gefunden werden. Dabei will sich die Stadt vor allem mit zwei Provisorien behelfen. In Balg hat man dafür das Gebäude Pfarrweg 1a ausgewählt, das lange dem Kindergarten St. Felix als Zuhause diente, der in diesem Frühjahr in das zur Kindertagesstätte umgebaute Clemens-Weiß-Haus umzieht. In dem bisherigen St. Felix-Haus soll ab dem 11. September dieses Jahres eine Kindertageseinrichtung mit drei Gruppen unter städtischer Trägerschaft betrieben werden. Insgesamt will man hier 44Plätze schaffen durch eine Kleinkindgruppe (ab einem Jahr) und zwei Kindergartengruppen im sogenannten altersgemischten Betrieb (ab zwei Jahren). Vorgesehen ist ein Ganztagesbetrieb mit einer Betreuungszeit ab sieben Stunden täglich. Nach Fertigstellung der Einrichtung im Keltenweg wird dann der Betrieb des Provisoriums beendet und Kinder sowie Personal sollen dorthin umziehen. Ebenfalls als Vorläuferbetrieb für die Kita im Keltenweg soll im Erdgeschoss der ehemaligen Grundschule in Sandweier nach einigen Umbaumaßnahmen eine Kindertageseinrichtung untergebracht werden, die am 11. September ihre Türen öffnet. Geplant sind hier zwei Gruppen für insgesamt 40Kinder ab drei Jahren - wahlweise im Betrieb bis zu sechs Stunden oder im Ganztagsbetrieb an sieben Stunden. Auch hier sieht die Verwaltung keine Alternative zu einer städtischen Trägerschaft, denn der Träger des benachbarten katholischen Kindergartens St. Walburga habe kein Interesse daran, die Einrichtung in der Grundschule zu übernehmen. Einige weitere Plätze sollen im Bereich der Kindertagespflege entstehen. So können neun zusätzliche Kleinkinder im Gebäude Stolzenbergstraße 26a unterkommen, wo ein Ganztagesbetrieb täglich angeboten wird. Im Frühsommer dieses Jahres startet außerdem die Kindertagespflege "Karussell" in der Rheinstraße 48 ganztags mit 18 Plätzen. So können durch das Maßnahmenpaket nach Verwaltungsangaben 111 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. Dafür muss die Stadt aber auch tief in die Tasche greifen: Für 2017 ergeben sich außerplanmäßige Aufwendungen von rund 623000 Euro, für 2018 werden die Mehraufwendungen im Haushalt auf rund eine Million Euro geschätzt. Kommentar

