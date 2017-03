Musik verbindet Generationen

Baden-Baden - Musik verbindet die Generationen. Das zeigte sich eindrucksvoll beim musikalischen Kaleidoskop, zu dem der Musikverein Haueneberstein in den katholischen Gemeindesaal eingeladen hatte. So farbig und vielseitig wie die Glassteine in einem Kaleidoskop, so bunt war auch das Programm an diesem Nachmittag.

Es schlug einen Bogen vom Blockflötenspiel der Jüngsten, dem Musizieren der Bläserklasse und des Blasorchesters bis hin zu Ehrungen vieljähriger Mitglieder (siehe hierzu oben stehenden Bericht). Mit ihren Solobeiträgen, im Ensemblespiel oder in der Gemeinschaft der Bläserklasse präsentierten die Mädchen und Jungen einen Einblick in die Vielseitigkeit der Musik. Ein dicker Applaus von Eltern, Großeltern und Musikfreunden war der verdiente Lohn für die jungen Akteure.

Aufgeregt fieberten die Jüngsten ihrem ersten großen Auftritt entgegen. Während die erste Blockflötengruppe noch einstimmig spielte, präsentierte die zweite Flötengruppe mit "Wenn ich ein Vöglein wär" und "Song tune" die Melodien bereits vierstimmig. Dass sie das Horn und das Tenorhorn beherrschen, bewiesen Hannah und Franka mit "Aura Lee". Teils alleine oder im Ensemble präsentierten die Mädchen und Jungen, wie gut sie ihre Klarinette schon beherrschen. Mit einem "Hard Rock Blues", einem amerikanischen Volkslied und der "Morgenstimmung von Edvard Grieg" waren die jungen Posaunisten Tim und Paul zu hören.

Begleitet von ihrem Vater Thomas Bohn mit der Trompete. spielte Klara "Trombone Tune", "Amazing Grace" und "An den Ufern des Mexiko-Rivers" auf ihrer Posaune. Tiefklingende Töne entlockte Nils Hitscherich, der im vergangenen Jahr das bronzene Leistungsabzeichen erworben hat und bereits im großen Orchester spielt, dem Tenorhorn. Groß ist die Freude, dass mit Emily Giebler sich wieder eine Waldhorn-Instrumentalistin im Musikverein gefunden hat. Bestens beherrscht Luis Schäfer das Saxofon.

Aufgeregtes Treiben herrschte, bis die Mädchen und Jungen der Bläserklasse ihre Noten ausgepackt und ihre Plätze eingenommen hatten. Der Musikverein hatte in Zusammenarbeit mit der Grundschule dieses Projekt 2015 ins Leben gerufen. Momentan spielen 17Kinder auf Klarinetten, Posaunen, Horn oder Trompeten im Nachwuchs-Ensemble mit. Dieses Projekt läuft zum Schuljahresende aus. Die Kinder spielen dann in einem Jugendorchester weiter. In Kooperation mit der Grundschule soll jedoch für die Dritt- und Viertklässler eine neue Bläserklasse gebildet werden, informierte Jugendleiter Benjamin Raithel. Bereits im nächsten Monat wollen Jugendvertreter des Musikvereins in die Schule gehen, um den Kindern die verschiedenen Instrumente vorzustellen. Die Bläserklasse beherrschte schon einiges aus dem musikalischen Repertoire, angefangen von einem Frühlingslied und der "Ode an die Freude" über einige volkstümliche Melodien bis hin zur "Dampflok".

Als "einfach super" bezeichnete Peter Brenner, Ehrenpräsident des Blasmusikverbandes Mittelbaden, die gute Jugendarbeit im Musikverein Haueneberstein. Mit einigen schwungvollen Weisen beendete das Blasorchester den musikalischen Nachmittag.