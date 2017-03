Köderboxen im gesamten Stadtgebiet

Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Zur Eindämmung der Rattenpopulation setzt der städtische Eigenbetrieb Umwelttechnik auch im Freien auf sogenannte Köderboxen. Viele Bürger machten sich deshalb Sorgen um ihre Kinder, Hunde und Katzen, sagte Stadtpressesprecher Roland Seiter gestern bei einem Vororttermin mit Spezialisten in der Lichtentaler Allee. Wie sicher sind Köderboxen? Antworten darauf gaben der in Diensten der Stadt tätige professionelle Schädlingsbekämpfer Thomas Anzlinger und vom Eigenbetrieb Umwelttechnik Rainer Herold und Nina Brinken. Sie sind für rund 400 Kilometer Kanalnetz mit 13000Schächten verantwortlich. Davon werden 500Schächte regelmäßig mit Rattenködern bestückt. Zusätzlich werden im gesamten Stadtgebiet, vor allem bei Vorflutern und Bachläufen, 150Köderboxen an besonders für ihre Rattenanfälligkeit bekannten Stellen installiert. Sie werden, mit einem 80 Kilo schweren Betonstein versehen, damit man sie nicht so leicht entfernen kann, in der Erde vergraben. In ihrem Inneren befindet sich ein Labyrinth, durch das sich die Ratte schlängeln muss, um an den je nach ihrem Geschmack aus unterschiedlichen Getreide- und sonstigen Inhaltsstoffen zusammengesetzten Köder zu kommen. Katzen oder Hunde erreichen diesen Köder nicht, wurde gestern betont. Die Ratte verlasse die Box nach dem Genuss des Köders lebend, erläuterten die Experten. Das sei wichtig: Ratten lebten in Rudeln, und ein Tier werde quasi als Vorkoster vorausgeschickt. Würde sie durch den Köder gleich sterben, würden die anderen nichts mehr davon anrühren. Die Tiere, die das Gift gefressen haben, schlafen ein und verenden danach schmerzfrei, hieß es weiter. Aber warum muss man Ratten überhaupt vehement bekämpfen? Drei Gründe nannte Anzlinger: Erstens seien sie Vorratsschädlinge, etwa in der Landwirtschaft. Zweitens brauchten Ratten, da ihre Zähne wie bei Kaninchen ständig nachwüchsen, immer und überall was zum Nagen, was sie auch zu Materialschädlingen mache. Und drittens können Ratten Keime übertragen und damit zu Gesundheitsschädlingen werden. Rainer Herold wies nachdrücklich darauf hin, dass jeder Bürger gefordert sei, im Kampf gegen Ratten mitzuwirken, obwohl es in Baden-Baden, anders als in vielen großen Städten, noch keine Rattenplage gebe: "Es nützt nichts, wenn die Bürger nicht mitmachen." Als gravierendstes Beispiel nannte er die Tank- und Rastanlage Baden-Baden, wo Fernfahrer und Touristen bergeweise stinkende Essensreste nicht nur in die dafür vorgesehenen Mülltonnen entsorgen, sondern einfach wegwerfen. Das locke natürlich Ratten an. Aber auch Speisereste auf dem heimischen Komposthaufen oder ungeschützte Tauben- und Wildtierfütterungen verführten Ratten mehr als Köder. Spaghetti schmecken eben besser als roséfarbene Köderwürfel. Deren wahlloses Auslegen irgendwo ohne Fachkenntnis erzeuge bei den Ratten überdies Resistenzen. Das Auslichten von Hecken und Buschwerk daheim gehöre ebenso zur Rattenprävention wie das gelegentliche Ausspritzen der Hauskontrollschächte. Eines aber machte auch diese Info-Veranstaltung deutlich: Wo Menschen leben, wird es immer auch Ratten geben.

