Pilarski will Entscheidung für G 20-Treffen überprüfen lassen

Die Mammutveranstaltung an der Oos sei gut und ruhig verlaufen, betonte OB Margret Mergen, alle Beteiligten hätten sich sehr positiv über den Verlauf und das angenehme Klima in Baden-Baden geäußert. Von den zahlreichen Einsatzkräften diverser Organisationen sei das Ganze als eine große Übung für die Zusammenarbeit gewertet worden. Baden-Baden selbst, so zeigte sich Mergen überzeugt, habe von dem politische Treffen durchaus profitiert. Sie verwies auf rund 1900 gebuchte Hotelzimmer und bezifferte die Wertschöpfung für die Stadt auf etwa zwei Millionen Euro. Zur erhofften Belebung für den Einzelhandel sei es allerdings nicht gekommen.

Astrid Sperling-Theis (Grüne) sprach von aufgebrachten Bürgern und beschwerte sich, dass der Gemeinderat bei der Entscheidung über die Durchführung des Treffens in Baden-Baden nicht einbezogen wurde. Diese Klage konnte die OB nicht nachvollziehen. Wenn der Finanzminister anrufe und frage, ob Baden-Baden das G20-Treffen ausrichte, könne sie doch nicht sagen, dass sie erst den Gemeinderat befragen müsse, der vielleicht erst in einigen Wochen wieder zusammenkomme. Sie habe aber den Ältestenrat über die geplante Veranstaltung informiert, und da habe es keine Proteste gegeben.

Mit dieser Auskunft zeigte sich Rolf Pilarski (FDP) sehr unzufrieden: "Diese Ausführungen sind schwer nachvollziehbar." Der Finanzminister müsse doch Verständnis für demokratische Schritte haben. Pilarski will das Rechtsamt zu einer Überprüfung auffordern, "ob die Entscheidung für das Treffen rechtmäßig zustande kam". Auch über die Kosten verlangt er Aufklärung.

Sperling-Theis wollte von der Verwaltung noch wissen, ob man angesichts der wegen des Politiker-Treffens zugeschütteten und asphaltierten Leopoldsplatz-Baustelle diesen Zustand nicht über den Sommer belassen könne. Dies lehnte Bürgermeister Alexander Uhlig ab: Die Baumaßnahme sei zeitlich getaktet, man könne sie nicht einfach um vier Monate aufschieben.