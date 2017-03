Vermeintliche Abkürzungswege sorgen für Chaos

Baden-Baden - Der im Rahmen einer kürzlichen Umfrage bei Ooser Bürgern (wir berichteten) noch als überwiegend "ruhig fließend" bezeichnete Verkehr hat sich zumindest im Bereich von Alt-Oos jetzt schlagartig ins Gegenteil gewandelt.

Grund hierfür ist eine seit Ende vergangener Woche wegen Aufnahme eines nächsten Bauabschnitts am Knotenpunkt bei der Ooser Grundschule veränderte Verkehrsführung. Hierdurch ist für die Dauer von noch etwa zwei weiteren Wochen eine Ausfahrt von der Ooser Hauptstraße in die Kuppenheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung nicht mehr möglich. Ebenso kann hier stadteinwärts wie schon zuvor nicht mehr in die Ooser Hauptstraße eingefahren werden. Geregelt wird der Verkehr während der jetzigen Bauphase durch zwei Baustellenampeln, die zu Stoßzeiten teilweise erhebliche Rückstaus in der Kuppenheimer Straße beziehungsweise in umgekehrter Fahrtrichtung in der Ooser Bahnhofstraße verursachen.

Doch für zusätzlichen Unmut in Alt-Oos sorgt eine aktuell festzustellende Verkehrszunahme im Bereich der Ooser Burgstraße und Ooser Sternstraße, was in diesen ohnehin sehr engen Gassen zum Teil chaotische Zustände verursacht, wie es betroffene Anwohner beobachten. "Motorroller und sogar Autos scheuen sich nicht einmal davor, wegen Behinderungen durch parkende Kraftfahrzeuge bei Gegenverkehr einfach über den Gehweg zu fahren", schildert Karlheinz Eisen seine Beobachtungen und die weiterer Anwohner in der Ooser Sternstraße. Sogar Fahrschulautos seien ihm darunter schon aufgefallen, sagt Eisen, der hier noch dazu eine häufige Missachtung der ausgewiesenen Tempo-30-Begrenzung beklagt.

Besonders stelle diese aktuelle Verkehrssituation aber eine echte Gefährdung von Schülern und Kindern dar, die über diese Straßenbereiche den Weg zum Spielplatz bei der Ooser Schule wählen müssen, kritisiert die betroffene Anwohnerschaft.

Zeuge von sogar schon eskalierenden Wortgefechten zwischen Verkehrsteilnehmern wurde inzwischen auch Joachim Hatscher aus der Ooser Luisenstraße, der als Sprecher der Interessengemeinschaft Zukunft Oos dies beobachtet hat. Nach dessen Meinung könnte eine verbesserte Beschilderung zumindest für eine teilweise Entlastung sorgen. So zum Beispiel ein Ausschilderungshinweis vor der Sternstraße "Verbot der Einfahrt" mit dem Zusatz "Anlieger frei" sowie erste Hinweisschilder auf die Situation stadtauswärts bereits ab der Weststadt.

Denn verursacht wird die für Alt-Oos jetzt untragbar gewordene Situation unter dem Strich hauptsächlich durch Verkehrsteilnehmer, die zwecks vermeintlich kürzerer oder schnellerer Durchfahrung von Oos den Weg über die Ooser Burgstraße und Sternstraße wählen, ist Hatscher überzeugt. Zur aktuellen Situation hat dieser inzwischen den in der Nachfolge von Franz Merkel für die Ooser Sanierungsumsetzungen zuständigen Sven Menzel von der Stadtbaugesellschaft GSE kontaktiert. Dieser sagte auf BT-Anfrage, dass er die Anregungen des IG-Sprechers an das für die Baumaßnahmen federführend verantwortliche städtische Fachgebiet Tiefbau sowie die Verkehrsbehörde weitergeleitet habe. Seitens der Verkehrsbehörde, so Menzel, würde die aktuelle Beschilderung aus verkehrsrechtlicher Sicht als ausreichend empfunden.

Ein komplettes Zufahrtsverbot in die Ooser Burgstraße könne wegen des Anliegerverkehrs nicht realisiert werden. Allerdings könne hier eine ergänzende Beschilderung noch überdacht werden, um Nicht-Anlieger fernzuhalten, sagte Menzel, dem von der Verkehrsbehörde zugesichert worden sei, dass verstärkt Polizeikontrollen vorgenommen werden sollen.