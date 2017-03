Viele Helfer auf dem Weg ins neue Leben

Baden-Baden - Seit nicht mehr viele Flüchtlinge neu in die Kurstadt kommen, ist auch die Arbeit der Ehrenamtlichen in diesem Bereich seltener Thema. Zu Unrecht: Auf dem Weg ins neue Leben brauchen die Flüchtlinge, die bereits hier leben, noch viel Hilfe. Das BT widmet den Ehrenamtlichen deshalb eine eigene Serie. Zum Auftakt werden die grundsätzlichen Fragen geklärt.

Wie viele Ehrenamtliche gibt es im Bereich Asyl?

Nach Einschätzung von Klaus Pistorius und Jacqueline Olesen vom Netzwerk Asyl sind es in Baden-Baden insgesamt 300bis 400 Menschen, die sich regelmäßig für Flüchtlinge engagieren.

Reicht das aus?

Nein, sagen Olesen und Pistorius vom Netzwerk Asyl. "Nach wie vor wäre eine 1:1-Betreuung ideal", betont Olesen - also für jeden Flüchtling ein Ehrenamtlicher. Das ist derzeit nicht gegeben: Schließlich leben in der Stadt an die 1000 Flüchtlinge. Hilfe nötig hätten diese beispielsweise bei Behördengängen, so Olesen weiter. Manche bürokratischen Anforderungen seien schon für Muttersprachler kaum zu verstehen: "Wer das nicht mitgemacht hat, glaubt es nicht."

Wo wird geholfen?

Ehrenamtliche decken Bereiche wie Sprache, Arbeit, Ausbildung und Freizeitgestaltung ab. Zudem helfen sie den Flüchtlingen im persönlichen Leben - von der Eröffnung eines Kontos bis hin zum Arzttermin, der Wohnungs- oder der Jobsuche birgt der Alltag in einem fremden Land schließlich viele Schwierigkeiten.

Kommen derzeit noch neue Helfer hinzu?

Neue Ehrenamtliche kommen nur noch vereinzelt dazu, berichtet Olesen. Bei der noch relativ neuen Unterkunft "Im Rollfeld1" sei es beispielsweise schon schwierig geworden, Helfer zu finden.

Wie sind die Ehrenamtlichen organisiert?

Für jede Unterkunft gibt es eine Art Unterstützerkreis, in dem diejenigen vertreten sind, die sich dort engagieren. Jeder dieser Kreise entsendet wiederum je einen Sprecher ins Netzwerk Asyl. In diesem übergeordneten Gremium der Ehrenamtlichen sind zudem weitere Vereine und Initiativen wie der Arbeitskreis Asyl und der Verein Aktiv Brücke vertreten. Auch das Patenschaftsprojekt der Caritas wird durch einen Ehrenamtlichen repräsentiert. Zudem sitzt ein Vertreter der ehrenamtlichen Sprachlehrer mit am Tisch sowie Rita Hampp, die auf ihrem Blog www.fluechtlingshilfe-baden-baden.blogspot.de wichtige Informationen für Flüchtlingshelfer und Asylbewerber zusammenträgt.

Welche Aufgaben hat das Netzwerk Asyl?

Das Gremium der Ehrenamtlichen trifft sich einmal im Monat. Dabei wird Aktuelles aus den verschiedenen Einrichtungen berichtet. Man berät und unterstützt sich gegenseitig, koordiniert. Zum Beispiel beim Thema Sprachlehrer habe das gut funktioniert, erläutert Olesen: So habe man unkompliziert absprechen können, in welcher Einrichtung es zu viele und wo zu wenige Lehrer gebe, und umplanen können. Bei den Treffen wird auch überlegt, in welchem Bereich Fortbildungen oder Veranstaltungen Sinn machen, die dann beispielsweise gemeinsam mit Stadt oder Caritasverband in die Wege geleitet werden. Zudem, ergänzt Pistorius, verstehe man sich als Sprachrohr der Ehrenamtlichen gegenüber der Stadt.

Wie funktioniert die Kommunikation mit der Verwaltung?

Im Wesentlichen steht man in konstruktivem Dialog miteinander, betont Pistorius. So ist das Netzwerk Asyl auch am Runden Tisch Asyl vertreten, an dem sich Stadtverwaltung, Kirchen und Wohlfahrtsverbände regelmäßig austauschen. So können die Ehrenamtlichen Probleme direkt ansprechen, beispielsweise wenn es um die vielen Umzüge von Flüchtlingen von einer Unterkunft in eine andere geht. Die größte Schwierigkeit ist laut Pistorius die Unterbesetzung im Bereich der Sozialarbeiterstellen: "Da springen wir ein."