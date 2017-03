Ein Museum zum Selbermachen

Baden-Baden - Das Museum des Jahres 3000: Was aus meinem Leben ist so wichtig, dass es in einem Museum der Zukunft aufbewahrt werden sollte? Diese Frage stellten sich nicht nur Schülerinnen und Schüler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums der Theodor-Heuss-Schule, sondern auch - und das als Novum einer auf drei Projekte angelegten Reihe des Museums LA8 - Seniorinnen und Senioren der AWO-Tagespflege Baden Baden. Die Ergebnisse können sich in der Tat sehen lassen.

In dem über drei Monate laufenden ersten Projekt "MuseobilBox", einem Museum zum Selbermachen sozusagen, erkundeten alle Beteiligten zunächst das Museum für Kunst und Technik im 19. Jahrhundert im LA8. Dabei wurden die Senioren kundig begleitet von der Leiterin der Tagespflege, Gerda Schmitz, und ihren Mitarbeiterinnen Sabine Malarik und Manuela Schlosser - sie sorgte später auch für die musikalische Untermalung.

Währenddessen gestaltete Mirjam Elburn, freiberufliche Museumspädagogin am LA8, mit den Schülerinnen und Schülern des Bildungs- und Beratungszentrums ein eigenes kleines Museum im Karton, das von Leony Gosenheimer gekonnt präsentiert wurde.

Nach der Begrüßung durch Mirjam Elburn und ihrem Rückblick auf die einzelnen Etappen des Vorhabens gab Rektor Wolfgang Sennhenn von der Theodor-Heuss-Schule beredt seiner Freude darüber Ausdruck, "dass Kunst eben bereichern und Freude machen kann", gerade jungen Leuten, denen andere Fächer vielleicht schwerer fielen. "Sicher transferieren sie diese positiven Erfahrungen auf anderes und haben so nach dieser Kooperation im LA8 weitere positive Lernerlebnisse", meinte Sennhenn; die Kooperation sei im Übrigen alles andere als selbstverständlich, und dafür dankte er der Museumsleitung, dabei übrigens ständig verfolgt von Schulhündin Paula, die auch hier aufmerksam mit dabei war.

Der Präsentation im Museum, zu der einige Interessierte gekommen waren, schloss sich bei Tee und Keksen eine kleine lockere Gesprächsrunde an, bei der das Gesehene im Gespräch mit den Akteuren noch vertieft werden konnte. Eine Dokumentation der "MuseobilBoxen" ist übrigens auch nach dieser Präsentation noch im LA8 in der Lichtentaler Allee zu bewundern, alles gefördert übrigens vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen von "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" als Projekt des Bundesverbandes für Museumspädagogik.