Verdi will Orthopäden-Sonntag kippen

"Wir wollen dem Wildwuchs Einhalt gebieten", sagt Verdi-Fachhandelssekretär Thomas Schark (Foto: Verdi). Ein Anwalt soll prüfen, ob der von der Stadt vorgesehene verkaufsoffene Sonntag am 30.April rechtmäßig ist. Schark glaubt, dass dies nicht der Fall ist - "schon deshalb, weil der Orthopädenkongress, der als Anlass für den Einkaufssonntag herhalten muss, einen Tag vorher, nämlich am 29. April, endet, die meisten Kongressbesucher am 30. April also längst abgereist sein dürften", meint er. Zudem ziehe der Kongress "keinen beträchtlichen Besucherstrom" an. Es kämen nur 3000 Fachbesucher zur Fort- und Weiterbildung. Das gelte auch für den am 29. Oktober vorgesehenen Einkaufssonntag anlässlich der Medizinischen Woche. Nur den am 1.Oktober geplanten Sonntag zum Kunstevent "Contemporary Art Baden-Baden" könnte man nach Scharks Worten "mit viel gutem Willen eventuell gelten lassen".

Schark betont: "Shoppinginteressen von Kunden oder ein wirtschaftliches Interesse von Händlern rechtfertigen keine verkaufsoffenen Sonntage." Das ist laut Verdi auch Tenor der Rechtssprechung. Laut Bundesverwaltungsgericht von 2015 dürften zu großen Anlässen in einer Stadt an drei Sonntagen die Geschäfte öffnen, damit eine bessere Versorgung der Bevölkerung für diesen Anlass gewährleistet ist. "Dies ist völlig aus dem Blickfeld geraten", so Schark. Er kündigte an, die Baden-Badener Regelung gerichtlich anfechten zu wollen. Man wolle das gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen der beiden christlichen Kirchen tun.

Der Einspruch der Gewerkschaft habe keine aufschiebende Wirkung, sagte Bürgermeister Michael Geggus gestern auf Anfrage des BT. Der Termin am 30. April bleibe bestehen. Allerdings sei es angesichts der Kritik von Verdi richtig gewesen, die Shopping Cité nicht mehr an den Einkaufssonntagen der Innenstadt teilnehmen zu lassen (wir berichteten).

Das sieht auch die Gewerkschaft so. "Ausdrücklich begrüßen möchten wir die richtige rechtliche Entscheidung der Verwaltung, dass das Shopping Cité durch die räumliche Entfernung zur Innenstadt nicht an den verkaufsoffenen Sonntagen teilnehmen darf", so Schark. Der größte Teil der sonntäglichen Shoppingevents sei kommerziell motiviert und könne aus Sicht der Beschäftigten und der Gewerkschaft nicht unterstützt werden. Verdi hat bereits in Erfurt und Frankfurt erfolgreich gegen dortige Einkaufssonntage geklagt. Klagen gibt es nach BT-Informationen auch in Stuttgart und Düsseldorf.