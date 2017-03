Schweizerhaus: "Nur Anmutung muss erhalten bleiben"

Von Harald Holzmann Baden-Baden - Es steht auf der Denkmalliste, aber es ist doch irgendwie kein eigenständiges Denkmal. Es soll seit Jahren abgerissen werden, aber noch steht es. Rein rechtlich scheint sein Verschwinden kaum abwendbar zu sein, Bürgermeister Alexander Uhlig würde es gerne erhalten, und demnächst wird sich das Verwaltungsgericht Karlsruhe mit seinem Schicksal befassen: das Schweizerhaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße 7. Hintergrund Genau genommen ist es gar kein echtes Schweizerhaus, sondern ein Gebäude aus dem Jahr 1864, dessen Charme durch Sanierungen über die Jahrhunderte verblasst ist, das aber immer noch Stilelemente eines Schweizerhauses aufweist. Zudem gehört es zum größeren Ensemble der benachbarten Villa Bénazet, ist damit ein Bestandteil einer Gruppe von erhaltenswerten und denkmalgeschützten Häusern, und es liegt in einem großen, parkähnlichen Grundstück. Der heutige Besitzer will das Gebäude abreißen und einen Neubau errichten - ein Einfamilienhaus, wie die Bauvorgaben der Stadtverwaltung vorschreiben. Seine Bauvoranfrage ist 2011 von der Verwaltung positiv entschieden worden. Schon damals habe man im Rathaus Bauchschmerzen gehabt bei der Entscheidung, glaubt Uhlig den Unterlagen entnehmen zu können. "Aber man konnte nicht anders entscheiden", nimmt der Bürgermeister die damaligen Verantwortlichen in Schutz. Das Landesdenkmalamt sei gefragt worden, und die Auskunft sei 2011 klar gewesen: Das Gebäude kann weg. Es ist kein Kulturdenkmal. Ähnlich hatte sich die Behörde bereits 2002 geäußert. Also ging die Sache ihren Weg. Der Gemeinderat votierte mehrheitlich für Abriss und Neubau, der Investor bekam einen positiven Bescheid, wenn auch mit den Hinweisen, dass auf dem Areal nicht wie geplant zwei Gebäude errichtet werden dürfen, sondern nur eins mit einer auf bis zu 150 Quadratmeter Grundfläche begrenzten Größe und dass für den Abriss des Bestandbaus eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nötig ist. Nun liegt ein Bauantrag vor. Er weicht aber, wie im BT berichtet, "maßgeblich von städtebaulichen Vorgaben ab, unter anderem, was die Ansicht des Gebäudes angeht", sagt Uhlig. Auch die Denkmalschützer lehnen die Planungen ab. Deshalb wird das Schweizerhaus erst einmal stehenbleiben. Doch von einer endgültigen Rettung des Gebäudes, für dessen Erhalt sich unter anderem der Verein Stadtbild vehement einsetzt, kann keine Rede sein, denn Tatsache ist nämlich: Das Haus ist und bleibt kein Kulturdenkmal. Das heißt: Wenn der Investor einen Plan vorlegt, der städtebaulichen Vorgaben und Vorstellungen des Denkmalschutzes entspricht, dann darf dort abgerissen und neu gebaut werden, denn der positive Bescheid von 2011 hat weiter Gültigkeit, wie es aus dem Rathaus heißt. Unter Schutz steht nämlich nicht das Gebäude als solches, sondern nur die sogenannte Sachgesamtheit der drei Grundstücke Kaiser-Wilhelm-Straße 3, 5 und 7 mit den darauf stehenden Häusern, den Grünanlagen und der ehemaligen Orangerie der Villa Bénazet. "Das bedeutet für das betroffene Haus einen geringeren Schutzstatus, als wenn es ein eigenständiges Kulturdenkmal wäre", sagt Uhlig. "Teile der Sachgesamtheit können nämlich umgestaltet werden. Lediglich die gesamte Anmutung muss erhalten bleiben." Bei einem Vorort-Termin mit dem obersten Denkmalschützer Martin Wenz habe dieser sich "erschüttert gezeigt über die unterschiedliche Beurteilung des Objekts in den zurückliegenden Jahren durch das Landesdenkmalamt", so Uhlig weiter. "Die Aura des Gebäudes geht über das hinaus, was man anfassen kann." Das Gebäude habe sich einmal in Besitz der Familie Bénazet befunden. Möglicherweise habe Kaiserin Sissi darin bei einem ihrer Besuche in Baden-Baden mal gewohnt. Deshalb bleibe es dabei: "Ich will alles tun, dass das Gebäude stehenbleibt", sagt Uhlig. Aber klar sei auch: Der Bauvorbescheid an den Besitzer sei formal richtig gewesen. Ob ein Kompromiss möglich ist, könne er derzeit nicht beurteilen, so der Bürgermeister. "Was am Ende des Tages rauskommt, kann man nicht sagen." Zum Thema

