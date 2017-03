Forstamt strebt die Erhaltung von Lebensräumen an

Stuttgart



Feinstaubwerte weiter niedrig Stuttgart (lsw) - Am zweiten Tag des Feinstaubalarms in Stuttgart sind die Werte vergleichsweise niedrig geblieben. Die Messstation am Neckartor zeigte für Montag im Mittel 40 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft, wie am Dienstag mitgeteilt wurde (Foto: dpa/av). » Weitersagen (lsw) - Am zweiten Tag des Feinstaubalarms in Stuttgart sind die Werte vergleichsweise niedrig geblieben. Die Messstation am Neckartor zeigte für Montag im Mittel 40 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft, wie am Dienstag mitgeteilt wurde (Foto: dpa/av). » - Mehr