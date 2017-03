"Spürt, dass Ihr eine Seele habt"

Baden-Baden/Bühlertal - Wie mag sich die Bühlot hier in Bühlertal wohl fühlen? Der Bergbach erfährt seinen ersten Zähmungsversuch. Eingezwängt zwischen hohen Mauern, aus denen Abflussrohre aus Plastik ragen, durchrauscht er schnell sein enges Bett, gesäumt von Komposthäufen, Hecken und Garagenrückwänden, überbrückt von Abwasserrohren, gebremst durch ein Wehr.

Wenige Kilometer vorher waren seine Zuflüsse noch munter und ungeregelt zwischen Granitbrocken hindurchgeplätschert, als ungezähmte, sauerstoffreiche Lebensspender für Fische und Kleinstlebewesen. Jetzt dient der Bach scheinbar nur noch als Abfluss, strömt hinter den Häusern entlang, wird unter Straßen hindurch geleitet. Möglichst schnell soll das Wasser den Ort durchfließen, auf dass es keinen Schaden anrichtet. Wie mag der Bach diese Veränderung, diesen Erziehungsversuch wohl empfinden?

Es ist eine ungewöhnliche Frage, die Umweltpädagoge Olfert Dorka uns da stellt. Sie zwingt uns angehende Schwarzwald-Guides zum Perspektivenwechsel. Und sie beinhaltet auch die kritische Nachfrage: Wie gehen wir Menschen eigentlich mit den Gewässern um? Was ist die Ursache dafür, dass wir offenbar die Verbindung zum Element Wasser verloren haben?

Es geht oft um Gefühle an diesem Tag - nicht nur um die Gefühle der Bühlot, sondern auch um unsere Gefühle. Die Exkursion führt uns von Bühlertal bachaufwärts an der Bühlot und am Wiedenbach entlang bis an den Fuß der Gertelbach-Wasserfälle. Und Olfert Dorka ist es wichtig, dass wir uns dabei nicht nur mit Gewässerbiologie beschäftigen, dass wir nicht nur erfahren, wie man ohne technische Hilfsmittel die Durchflussmenge und die Wasserqualität eines Baches bestimmt. Nein, er will uns ganzheitlich ansprechen, möchte, dass wir an diesem Tag eine Beziehung zur Landschaft aufbauen, auf dass wir dieses Erlebnis, das gute Gefühl, ein Bestandteil der Natur zu sein, einfach dazuzugehören und angenommen zu werden, auch später als Guide den Teilnehmern unserer Touren wenigstens ansatzweise vermitteln können.

Zeit ist dafür nötig - und die nimmt sich der Pädagoge reichlich. Beispielsweise wenn er da steht, ohne ein Wort zu sagen, geduldig wartet, bis auch in der Gruppe Ruhe eingekehrt ist und dann mit leiser Stimme lächelnd sagt: "Schön, wenn es ruhig wird. Es ist gut zu merken: Es gibt auch ein Stillsein." Und dann erzählt er über Erlen, Eschen, Pappeln, die hier nahe am Wasser wachsen, lässt uns einem Rotkehlchen zuhören und lässt uns spüren, wie der Straßenlärm im besiedelten Tal zurück geblieben ist und die Natur uns näher kommen will.

"Setzt Euch so oft wie möglich hin", sagt Dorka wenig später, und dann nehmen wir Platz auf einer sonnendurchfluteten Wiese. Auch Nähe und Wahrnehmung seien wichtig bei der Beziehung mit der Natur. "Spürt mal, wie Ihr getragen werdet vom Boden. Der Boden ist immer da, und er will, dass Du Dich ihm anvertraust mit Deinem ganzen Gewicht. Wenn Ihr sitzt und Euch Zeit lasst, dann rückt das Umfeld näher heran. Und dann wird es spannend."

Zwischendurch fasst Olfert Dorka die Talformen zusammen, die Bäche aus dem Gestein formen können, er erzählt über unterschiedliche Leit-Fischarten in Gewässern, die zunehmende Versauerung des Wassers, Biotope und das Waldsterben. Jedoch scheint ihm eine Aussage besonders wichtig zu sein: "Wagt Euch, weniger Wissen zu vermitteln. Kopfwissen ist nicht so wichtig, das bekommen wir den ganzen Tag. Holt manchmal einfach Luft. Setzt Euch mit der Gruppe hin und spürt, dass Ihr eine Seele habt."

Das dürften an diesem Exkursionstag die meisten Teilnehmer spüren. Olfert Dorka ermöglicht uns eine emotionale Begegnung mit der Bühlot, voller Mitgefühl mit dem in Bühlertal gezähmten und bachaufwärts noch wilden und ungezwungenen Wasser. Und er ermöglicht uns auch eine emotionale Begegnung mit uns selber, teambildende Gruppenübung und Wegstrecken ohne Gespräche aber mit intensiver Naturerfahrung inklusive. Beim abschließenden Stuhlkreis im Haus des Gastes und bei Gesprächen während der Heimfahrt stellen viele von uns fest: Eine tiefe Entspannung hat sich über uns gelegt. Obwohl hinter uns allen eine Arbeitswoche liegt, gehen wir nach acht Stunden Exkursion, zehn Kilometern Wegstrecke und 300 Höhenmetern gestärkt in den Samstagabend.

Es bleibt der Wunsch: Möge es uns bei unserer künftigen Betätigung als Schwarzwald-Guide mit unseren Führungen auch gelingen, den Mitwanderern eine solche Stärkung zu sein.