Ein Spielplatz verschwindet Baden-Baden (fs) - Kürzlich wollte eine Mutter mit ihrem Kind auf den Spielplatz am Schirmhofweg und war perplex: keine Spielgeräte mehr da! Auch die Kinder eines benachbarten Kindergartens vermissten den Spielplatz, berichtete eine Anwohnerin. Mitarbeiter des Fachgebiets Park und Garten haben die Schaukel, das "Hexenhäuschen" und die benachbarte Tischtennisplatte abgebaut, ohne darüber zu informieren. Das hat für mächtigen Unmut bei den Anwohnern gesorgt, zumal auch noch der Investor für das Tannenhofgelände die benachbarten Bäume unterhalb der ehemaligen Frauenhäuser hat fällen lassen. Die Anwohner versammelten sich deshalb gestern dort, um ihrem Ärger Luft zu machen. Fachgebietsleiter Markus Brunsing sagte auf BT-Nachfrage, der nunmehr ehemalige Spielplatz befinde sich auf Privatgelände und müsse bis Jahresmitte sowieso geräumt werden. Er sei zudem in den vergangenen Monaten mehrfach stark von Wildschweinen in Mitleidenschaft gezogen worden und seither aus Sicherheitsgründen für Kinder gesperrt gewesen. Dass versäumt wurde, die Bürger zu informieren, tue ihm leid, und er entschuldige sich dafür, bekundete Brunsing. Im Zuge der Entwicklung des neuen Wohngebiets "Am Tannenhof" sei vorgesehen, in diesem Bereich wieder einen öffentlichen Spielplatz anzulegen. Marduk Buscher, einer der Anwohner, fühlt sich von der Stadtverwaltung sogar belogen. Vor zehn Tagen habe er beim zuständigen Fachgebietsleiter nachgefragt, was denn im Schirmhofweg geplant sei. "Machen Sie sich keine Sorgen", habe dieser ihm geantwortet. Bevor etwas passiere, werde ein Bebauungsplan entworfen und dann die Nachbarschaft angehört. Nun sei aber schon weit mehr als "nichts" passiert, die Bürger seien einmal mehr vor vollendete Tatsachen gestellt worden. "Wir sind nicht länger bereit, uns diese Nichtinformation, diese schon so oft monierte mangelnde Transparenz vonseiten der Verwaltung gefallen zu lassen", sprach Buscher allen Anwesenden aus dem Herzen. Die Stadt lasse sich von den Investoren den Bebauungsplan diktieren, so Buscher weiter. Selbst SPD-Stadtrat Werner Henn, der sich ebenfalls zu den verärgerten Bürgern gesellte, wusste nichts von dem Rückbau des Spielplatzes. Buscher sagte, bis ein neuer Spielplatz entstehe, vergingen mindestens drei Jahre, eher mehr. Das hieße, eine ganze Kleinkindergeneration habe vorerst keinen Spielplatz mehr. Er habe außerdem einen Antrag gestellt, die SWR-Tiefgarage (Wagenhalle) mit ihren imposanten Bögen unter Denkmalschutz zu stellen. Auch darauf habe er bis heute keine Antwort aus dem Rathaus bekommen. Von der versprochenen Transparenz, die mit OB Mergen in die Verwaltung einziehen sollte, sei bis dato nichts zu spüren, monierten die Versammelten im Schirmhofweg.

