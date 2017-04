Römer waren womöglich nicht die Ersten

Baden-Baden - Die beiden Münzen, die das Landesamt für Denkmalpflege dieser Tage an Stadtmuseumsleiterin Heike Kronenwett geschickt hat, sehen auf den ersten Blick eher unscheinbar aus. Doch das täuscht: Der Fund, der im Zuge der archäologischen Ausgrabungen auf dem Leopoldsplatz entdeckt und erst jetzt genau datiert wurde, könnte dazu führen, dass die Stadtgeschichte umgeschrieben werden muss.

Die beiden Münzen seien in einer Gesteinsschicht direkt unterhalb der römischen Gemäuer auf dem Leo entdeckt worden, erläuterte Kronenwett gestern bei einem Pressegespräch. Die Archäologen hätten sie dann zunächst dem zuständigen Landesamt für eine Analyse zur Verfügung gestellt. Was dabei zutage trat, habe alle zutiefst überrascht: Wie Kronenwett nun erfahren hat, handelt es sich nicht etwa um römische Münzen, sondern um ptolemäische.

Die Vorderseite der Münzen sei leider stark zerkratzt, deshalb habe Archäologe Mattias Klefenz, der vor Ort die im Rahmen der Leo-Baustelle durchgeführte Ausgrabung betreute, zunächst auch keine Datierung oder Zuordnung vornehmen können und den Fund nicht als bedeutsam eingestuft. Die sorgfältige Analyse der Rückseite der beiden Münzen habe nun aber ergeben, dass diese aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert stammen. Wer genau hinschaut, kann dort einen Adler erkennen, der auf einem Blitzbündel sitzt. In griechischer Schrift ist daneben zumindest auf einer der beiden Münzen der Schriftzug "Ptolemaios Basileos" zu entziffern, die Münze stammt demnach von "König Ptolemäus". "Dabei handelt es sich um Ptolemaios II", ist Kronenwett überzeugt. Dieser ägyptische Herrscher habe eine äußerst aktive und weit über Ägypten hinaus ausgreifende Außenpolitik verfolgt. Zudem wurde in seiner Regierungszeit, im Jahr 273 vor Christus, erstmals durch gegenseitige Gesandtschaften diplomatischer Kontakt mit Rom als neuer Macht in der westlichen Mittelmeerregion aufgenommen.

Wie diese Münzen nun an die Oos gelangten? Das kann auch Kronenwett noch nicht mit Sicherheit sagen. Denkbar sei, dass ptolemäische Gesandte oder aber Händler deutlich weiter ins Innere Europas gereist seien als bislang angenommen. "Vielleicht sind sie hier durchgezogen oder haben sich sogar hier niedergelassen." Womöglich sei sogar die Wirkung der Baden-Badener Quellen damals in Rom schon bekannt gewesen - damit würde es sich laut Kronenwett um die ersten Touristen im Oostal handeln. Und: Sollten die weit gereisten Besucher tatsächlich hier gesiedelt haben, wäre die Stadt mehrere Hundert Jahre älter als bislang angenommen - den 2000.Stadtgeburtstag hätte Baden-Baden damit schon längst verpasst.

Ob sich diese These bewahrheitet, wird sich aber wohl erst zeigen, wenn die Grabungen am Leo weitergehen, meint Kronenwett, die deshalb hofft, dass die Baustelle sobald wie möglich wieder aufgebaggert wird. Denkbar sei schließlich auch, dass die Römer diese Münzen aus irgendeinem Grund erst später mit nach Baden-Baden genommen hätten, als die beiden Geldstücke vielleicht schon mehrere Hundert Jahre alt waren. Womöglich habe am heutigen Leo auch ein römischer Münzsammler gewohnt. Dagegen spreche allerdings, dass die Gesteinsschicht mit den Münzen sich nicht auf Höhe der römischen Mauer, sondern darunter, also wohl in einer älteren Schicht fand. "Ich tippe eher auf ägyptischen Besuch an der Oos", meint Kronenwett deshalb.

