Neues Zeitalter in der Lothar-von-Kübel-Schule

Sinzheim - Mit Beginn des neuen Schuljahres bricht in der Lothar-von-Kübel-Realschule ein neues Zeitalter an. Die neuen Räume des ersten Bauabschnitts werden bezogen, und die Mensa im Untergeschoss der Altenburghalle geht in Betrieb (wir berichteten). Vor allem wird die Ganztagsschule erstmals für die neuen Fünftklässler Wirklichkeit.

"Das sind alles in allem interessante Herausforderungen, denen sich das Kollegium stellt und die für die Schüler neue Möglichkeiten eröffnen", bestätigt Rektor Christoph Hagel. "Wir bieten den Eltern ein kostenfreies offenes Ganztagsangebot. Schüler, die sich für die Ganztagsschule anmelden, werden auf alle drei Klassen verteilt", erläutert der Schulleiter, der mit einer dreizügigen fünften Klasse rechnet.

Dabei kann von den "Ganztagsschülern" gewählt werden, ob sie an drei oder vier Nachmittag das Angebot annehmen. Bis 13 Uhr dauert der normale Unterricht für alle Klassen. Für die Ganztagsschüler beginnt dann die 45 Minuten dauernde Mittagspause, in der sie sich auf Wunsch in der Mensa stärken können. An Tagen ohne Nachmittagsunterricht steht dann von 13.45 bis 15 Uhr die Lernzeit auf dem Programm. Dabei sitzen alle in einem großen Schulraum an Einzeltischen, um in erster Linie ihre Hausaufgaben zu erledigen. Neben einem Lehrer ist dabei eine weitere erwachsene Betreuungsperson anwesend. "Es soll ruhig zugehen, jeder Schüler soll ungestört arbeiten können", so Rektor Hagel. Natürlich kann auch mal der Lehrer mit einem Tipp weiterhelfen, wenn vielleicht eine Aufgabe nicht verstanden wurde. Dazu erhält der Lehrer mittels einer "Ampel" ein Zeichen. Die Hausaufgaben werden vom Lehrer kontrolliert und im Hausaufgabenheft bestätigt. Falls Schüler vor 15 Uhr fertig sind, können sie sich sinnvoll beschäftigen - ein Buch lesen, Vokabeln oder für die nächste Klassenarbeit lernen.

Von 15.05 bis 16.05 Uhr ist "Profilzeit". In dieser Stunde können sich die Schüler mit Angeboten beschäftigen, die nicht mit rein schulischen Lerninhalten zu tun haben, sich aber am Profil der Schule orientieren. Ziel ist es, eine sinnvolle ganzheitliche Beschäftigung anzubieten. Dies können je nach Nachfrage sportliche, kulturelle, musikalische, soziale oder künstlerische Aktivitäten sein.

Anmeldung möglich bis kommenden Mittwoch

Neben Judo, Tekima, Basketball oder Spielen sind interkulturelles oder soziales Lernen möglich, aber auch Einblicke in die Aufgaben der Freiwillige Feuerwehr oder des Deutschen Roten Kreuzes können dazugehören. Schachspielen, basteln oder das Erlernen eines Instrumentes können ebenfalls möglich sein.

Bis kommenden Mittwoch, 5. April, erfolgen die Anmeldungen an der Lothar-von-Kübel-Realschule in einem kurzen Aufnahmegespräch. Jeweils am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und zusätzlich am Dienstag von 14 bis 17 Uhr können die Eltern ihre Kinder an der Schule anmelden.

Bei einer Ortsbegehung zeigte dieser Tage Architekt Michael Schönle dem Schulleiter den Baufortschritt. Vor allem von den Gruppenräumen und dem künftigen Außenbereich ist Christoph Hagel begeistert. So werden neben einem Schulgarten und einem Fußball- und Basketballfeld auch ein Atrium und viele Sitzmöglichkeiten vorhanden sein. "Wir sind voll im Zeit- und Kostenplan", bestätigte der Architekt. Die hellen Räume, die eine kontrollierte Be- und Entlüftung besitzen, werden mit modernster Technik ausgestattet. Unter anderem werden Beamer und Objektkameras eingesetzt, die der Lehrer auf seinem Tablett steuert. Damit sind die Zeiten von "Frontalunterricht" mit Kreide und Schwamm langsam vorbei.