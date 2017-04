Carmen steht als Haupt einer Künstlergruppe im Rampenlicht Von Renate Dülk Baden-Baden - Das Haupt einer Künstlergruppe wird Carmen in der anlässlich der Osterfestspiele im Baden-Badener Theater präsentierten Inszenierung der Kammeroper "La Tragédie de Carmen" sein: Die im Jahr 1981 von dem großen Theatermacher Peter Brook zusammen mit dem Schriftsteller und Drehbuchautor Jean-Claude Carrière und dem französischen Dirigenten Marius Constant erstellte, sehr verdichtete und auf den Kern reduzierte Bearbeitung der Oper von Georges Bizet kommt hier in einer eigenen Lesart auf die Bühne. Die ursprünglichen vier Akte auf einen gekürzt, gut die Hälfte der musikalischen Nummern, darunter alle Chöre und größeren Ensembles, gestrichen: Die Fassung von Peter Brook umfasst neben den vier Hauptfiguren Carmen, Don José, Escamillo und Micaela, die in der hiesigen Inszenierung von den jungen Sängerinnen und Sängern Céline Akcag, Felicitas Frische, Johannes Grau und Vladislav Pavliuk verkörpert werden, noch mehrere (Sprech-)Rollen, die von Rosalinde Renn und Patrick Schadenberg aus dem hiesigen Theater-Ensemble übernommen werden. Durch die Aneinanderreihung von wichtigen, zentralen Momenten aus der Oper "Carmen" haben Brook und seine Mitstreiter, wie der Dramaturg Roman Reeger gestern vor Medienvertretern ausführte, Bizets Oper von Klischees befreit und mit der Kammeroper eine eigene Erzählung der Geschichte geschaffen. In der Inszenierung von Regisseurin Sofia Simitzis am hiesigen Theater, die am 9. April um 14 Uhr Premiere hat, wird die Aktualität des Stoffes herausgearbeitet: Was bedeutet es, in Opposition zu leben, sich gegen eine gesellschaftliche Ordnung zu stellen, gegen die Regeln zu leben, gar dafür zu kämpfen, sie zu brechen? Sowohl für die Regisseurin als auch die Carmen-Darstellerin Céline Akcag ist die Carmen der Kammeroper sehr nah dran am Leben. Sie sei keine "Femme fatale" sondern eher eine "Femme révolte". Wie bereits eingangs erwähnt, spielt die Handlung nicht im Stierkämpfer-, sondern im Künstlermilieu und zwar in Carmens Atelier voller "starker Kunstobjekte", wie Simitzis erklärte. Die Ausstattung plant Janina Audick. Aus dem Torero Escamillo wird hier ein Rennfahrer, dessen Lebensfreude daraus resultiere, dass er sein Leben auf das Spiel setze. Don José ist, wie sein Darsteller Johannes Grau ausführte, in sich gefangen und hat viel mit sich zu kämpfen. Micaela, der in der Kammeroper eine größere Bedeutung zukommt als in der Bizet-Oper, "ist sehr stark", sagte ihre Darstellerin Felicitas Frische. Vor allem auch Georges Bizets theatralische und eingängige Musik machten seine "Carmen" zu einem Welterfolg. Natürlich wird die Originalmusik in der Kammeroper erklingen - zu einem Kammerspiel verdichtet. Die musikalische Leitung hat der Dirigent und Schlagzeuger Simon Rössler. Bei den drei Aufführungen anlässlich der Osterfestspiele - neben der Premiere wird die Kammeroper auch am 12. und 16. April zu erleben sein - übernehmen Stipendiaten der Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker den Orchesterpart. Bei den danach bis Ende Mai folgenden Vorstellungen (28., 29., 30. April, 5., 7., 13., 17., 18. Mai) werden dann Musikhochschul-Studenten spielen. Morgen, Sonntag, 2. April, findet bei freiem Eintritt die einführende Matinee zu der Inszenierung im Theater statt. "Wir beschenken uns gegenseitig", unterstrichen Theater-Intendantin Nicola May und Festspielhaus-Intendant Andreas Mölich-Zebhauser die Bedeutung der Kammeroper bei den Osterfestspielen, die nunmehr zum fünften Mal in Kooperation von Festspielhaus, Berliner Philharmonikern, Theater sowie der "Akademie Musiktheater heute" der Stiftung Deutsche Bank zur Förderung junger Künstler realisiert wird. Die Zusammenarbeit wird im nächsten Jahr sogar ausgebaut: Neben Mozarts "Die Gärtnerin aus Liebe" als Kammeroper wird es auch die Kinderoper "Ritter Parsifal" bei den Osterfestspielen 2018 im Theater Baden-Baden geben, sagte Mölich-Zebhauser.

Baden-Baden

