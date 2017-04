Fleißige Bienen nehmen Arbeit auf

Baden-Baden - Die Sonne scheint auf das Obstgut Leisberg, erste Bäume tragen bereits Blüten, ein Zitronenfalter schwirrt durch die Luft. Es herrscht idyllische Ruhe. Noch. Bis Imkerin Ulrike Klaschka die Pforten der vier Stöcke öffnet, und sich ein summender Schwarm Bienen den Weg aus seinen "Wohnungen" bahnt, um die neue Heimat zu erkunden. In den nächsten Tagen, Wochen und Monaten nehmen die "fleißigen Bienchen" nun die Arbeit auf, damit es bald Honig vom Obstgut Leisberg gibt.

Doch bevor die Bienen die rund 280 Obstbäume sowie weitere Hunderte Bäume, Sträucher und Wiesen ansteuern können, bringen Markus Brunsing, Leiter des Fachgebiets Park und Garten, sowie Pflegeteamleiter Rolf Basse sänftengleich, ganz den vier Königinnen der Völker entsprechend, die rund 120000 Arbeiterinnen an ihren vorgesehenen Platz - sie thronen am oberen Ende des Obstgutes. "Den hat Frau Klaschka ganz bewusst ausgewählt. Dort haben die Bienen bereits früh morgens Sonne, schwirren aus dem Bienenstock und bestäuben die Bäume", erklärt Markus Brunsing. Außerdem habe man sich für das Hochplateau ohne Wege entschieden, damit die Tiere von den Besuchern nicht gestört werden.

"Es ist ein absoluter Traum hier, ein kleines Paradies für meine Bienen und jeden Imker. Am liebsten würde ich hier ein kleines Holzhaus bauen und einfach mitwohnen", gerät Ulrike Klaschka, die als Architektin arbeitet, ins Schwärmen. Seit vier Jahren betreibt die 55-Jährige das arbeitsintensive Hobby und gründete eigens für den Standort Leisberg die Imkerei "Bee SymBadisch". In ihrer Familie sei die Arbeit mit Bienen schon immer tief verankert gewesen.

Die gebürtige Baden-Badenerin, die momentan in Plittersdorf lebt, sprüht bereits vor Ideen, die sie in den nächsten Monaten und Jahren angehen möchte. So würde sie gerne die alte Hütte auf dem Gelände zu einer Imkerhütte herrichten, in der Interessierte die Produktion des Honigs begleiten oder aktiv mitmachen können. Auch werde demnächst ein Trog für die Wasserversorgung der Bienen entstehen, ergänzt Brunsing. Weiter kann sie sich auch einen Bienenlehrpfad sowie Führungen für Schulklassen vorstellen.

Aufmerksam auf das Obstgut Leisberg wurde Ulrike Klaschka übrigens durch die Berichterstattung im Badischen Tagblatt über die geplanten Projekte. Sie habe sofort gedacht, dass "ich mir diesen Platz sichern muss". Also hat sie im August vergangenen Jahres Kontakt zu Markus Brunsing aufgenommen, der von der Idee gleich begeistert war: "Wir haben uns gefreut, als sich Frau Klaschka bei uns gemeldet hat. Schließlich sind die Bienenstöcke eine tolle Bereicherung für das bürgerschaftliche Projekt, das sich hier entwickelt."

Wie viel Honig "made by Leisberg" am Ende der Premierensaison entsteht, ist noch unsicher. Dies hänge vor allem von der Natur und dem Wetter ab. "So ungefähr 30 Kilo pro Volk werden es aber schon sein", meint die Imkerin. Den Honig können die Bürger bei Aktionstagen direkt vor Ort oder bei Geschäften in Baden-Baden kaufen. "Ich freue mich, dass es jetzt los geht", sagt Ulrike Klaschka und schaut ihren kleinen Lieblingen zu, wie sie Kurs Richtung Apfel- und Kirschbäume nehmen.