Vielseitiges Programm weckt Frühjahrslaune

Sinzheim - Musikalische Frühjahrslaune pur verströmte der Musikverein Winden am Samstag in der voll besetzten Fremersberghalle. Sowohl die Jugendkapelle als auch das Gesamtorchester nahmen ihre Gäste mit auf eine facettenreiche Klang- und Rhythmusreise, die vom getragenen Konzertwalzer über Paso doble bis hin zum rockigen "Best of Queen"-Medley und orientalischen Klängen für jeden Geschmack etwas anspruchsvoll Vorgetragenes zu bieten hatte.

Simon Huck vertrat am Dirigentenstab bei der Jugendkapelle würdevoll und erfolgreich deren Leiter Thomas Fritz, der operationsbedingt ausfiel. Für fünf der 22 Jugendlichen, darunter vier Absolventinnen des Jungmusikerleistungsabzeichens 2016 in Bronze, war es eine Bühnenpremiere: Susan Hensel, Nora Hurst, Isabell Kehres, Marie Welle und Sven Reith wirkten erfolgreich daran mit, dass die filmmusikalischen Höhepunkte aus "The Rock" über die gefürchtete Gefängnisinsel Alcatraz ebenso gut beim Publikum ankamen, wie die ewigen Hits der Gruppe Queen "We will rock You", "Another one bites the dust" oder "We are the champions". Und als sie dann zum Abschied von der Bühne gleich zweimal, wie es der Titel schon verlangte, die "Da capo"-Polka intonierten, waren die kräftig mitklatschenden Gäste dank der Jugendkapelle bereits in Hochform.

Monika Gutmann wusste dem mit ihrer Konzertauswahl, die für die Musikerinnen und Musiker des 52-köpfigen Gesamtorchesters eine mit Bravour bestandene Herausforderung darstellte, natürlich Paroli zu bieten. Das "tolle Miteinander im Verein" von Musikerinnen und Musikern im Alter von zwölf bis 82 Jahren, das der Vorsitzende Albrecht Huck hervorhob, bildete denn auch die solide Grundlage für eine gelungene Konzertreise, die die Zuhörer unter anderem von Griechenland über Spanien bis in die akustisch gekonnt abgebildeten, majestätischen Weiten des Oregons der Cowboys, Goldgräber und Indianer entführte. Zackige "Flashing Winds", eine dreiteilige griechische Folklore-Suite, die in wilden Sirtaki-Rhythmen gipfelte, oder ein Walzer mit spanischem Flair des Elsässers Emil Waldteufel zeigten die Vielseitigkeit des Orchesters eindrucksvoll auf. Mit Selina Ernst, Justus Kunz, Sven und Nicole Reith debütierten auch hier vier Neulinge.

Neben Jacob de Haans "Oregon" zeigten sich die Gäste auch begeistert von der Musical-Revue "Midnight Dancer", dem meisterlich orchestrierten Medley aus dem Andrew-Lloyd-Webber-Musical "Jesus Christ Superstar" oder dem Polka-Ohrwurm des erst 29-jährigen Martin Scharnagl, "Von Freund zu Freund", der auch in den zwei Zugaben zum Abschluss des konzertanten Abends unter großem Applaus noch einmal zu Gehör kam. Aber auch Comedy kam bei den Windenern nicht zu kurz. Marina Hensel und Sylvia England interpretierten mit ihren Alt-Saxofonen die Qualen einer Orchesterleitung durch die Unsitte der Ablenkungen etwa bei den Proben durch Handys oder Smartphones. Allerdings, so war unter Gelächter zu erfahren, halten sich diese Probleme im Windener Probenraum wegen des schlechten Empfangs denn doch in Grenzen.

Moderiert wurde der Abend abwechselnd von mehreren Musikerinnen und Musikern. Die Feuerwehr-Löschgruppe Winden half bei der Bewirtung.