Freiburger Planer machen das Rennen

Baden-Baden - Die Jury hat sich einstimmig für den Entwurf des Architekturbüros K9 aus Freiburg ausgesprochen. Damit geht der Neubau des Gemeindezentrums der Friedensgemeinde in der Schwarzwaldstraße jetzt zügig in die Entscheidungsphase. Geht alles glatt, könnte im Frühjahr 2019 die Eröffnung gefeiert werden.

Für die rund 2900 Gemeindeglieder der Friedensgemeinde in Baden-Oos, Sandweier und Haueneberstein wird damit ein seit gut 30 Jahren gehegter Traum Wirklichkeit, der an der früheren Kasernenbebauung scheiterte. Laut dem Vorsitzenden der Gemeindeversammlung, Hans-Peter Müller, hätten an dem bisherigen Gemeindezentrum in der Königsberger Straße etliche Baumaßnahmen mit hohem Investitionsbedarf hinsichtlich Barrierefreiheit und Behinderten gerechter Ausstattung angestanden. Zudem wird das Gebäude zwecks Erweiterung des Kindergartens an die Stadt veräußert (wir berichteten).

Als Meilenstein wertete Jürgen Schlechtendahl, Leiter des Bereichs Kirchenbau bei der evangelischen Landeskirche, die jetzt getroffene Entscheidung zur Zusammenführung der bisherigen Verwaltungseinheiten in den drei Ortsteilen. Er sprach von einem "sportlichen Terminplan", der auch weiterhin beibehalten werde.

Die Auslobung für die sechs beteiligten Architekten, darunter drei Büros aus der Kurstadt, sieht ein Gemeindezentrum neben der Kirche der evangelischen Friedensgemeinde in der Schwarzwaldstraße vor. Der große Gemeindesaal von 180 Quadratmetern ist räumlich zweifach teilbar, ein 40 Quadratmeter großer Jugendraum zählt ebenso dazu wie das Pfarramtsbüro, ein Amtszimmer sowie ein Zimmer für die Diakonissinnen neben der Infrastruktur mit Küche, Toilettenanlagen, Lagerräumen und einem Foyer. Für ein Investitionsvolumen von 1,5 Millionen Euro waren insgesamt 470 Quadratmeter Nettoraumfläche in der Ausschreibung "bestellt" worden.

Am vergangenen Donnerstag tagte die Jury mit Vertretern des Pfarrgemeinderates, Bürgermeister Alexander Uhlig, dem erzbischöflichen Oberbaudirektor Anton Bauhofer, der für die ökumenische Zusammenarbeit steht, und Architekten. In der Aufgabenstellung spielte der Denkmalschutz der Kirche sowie ein sensibles Herangehen an das Gotteshaus neben der städtebaulichen Andienung eine Rolle. Barrierefreiheit sollte ebenso gewährleistet sein wie Parkplätze, auch für Fahrräder, im östlichen Bereich des Areals.

Der einstimmige Siegerentwurf tritt laut Architekt Marc Lösch mit Respekt vor der Kirche an. Demnach sieht die Planung neben einem Kirchhof und einem kleineren Gartenhof für private Feiern wie Taufen oder Konfirmation eine Öffnung der Kirche im Kanzelbereich vor mit überdachtem, ebenerdigem Zugang zu den Toilettenanlagen. Die Stufen vor der Kirche werden entfernt und ein Plateau mit leichtem Gefälle ausmodelliert, das Pfarrbüro liegt präsent zur Straße. Die vorderen und hinteren Bauteile sind etwas überhöht als markantes Signet, ohne jedoch die Kirche zu bedrängen. Für die kalkweiße Fassade ist geschlämmter Klinker angedacht, durch die andere Haptik soll das Gebäude ein "gewisses Selbstverständnis" zeigen, ohne sich von dem Gotteshaus grell abzuheben.

Nach Befragung des Ältestenrates trifft der Kirchengemeinderat unter dem Vorsitz von Ekke-Heiko Steinberg in einer Sondersitzung am 24.April die Entscheidung. Für die weitere Planung und Bauzeit sind zwei Jahre anberaumt.