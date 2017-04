Die Welt mit ihrer Lichtseite annehmen

Baden-Baden - "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; und jeder geht zufrieden aus dem Haus." Goethes Zitat könnte als Motto über der aktuellen Ausstellung im Alten Dampfbad stehen: Die Vielfalt der Arbeiten von Emil Wachter (1921-2012) beansprucht nicht nur die Räume der Gesellschaft der Freunde junger Kunst. Bis zum 14. Mai erstreckt sich die Schau auch über das Erdgeschoss.

Es war wohl ein Anliegen von OB Margret Mergen, dem nahe Karlsruhe geborenen Künstler, dessen Arbeiten sowohl im In- und Ausland, aber auch in besonderer Dichte in seiner Heimatregion zu betrachten sind, in Baden-Baden zu huldigen. In ihrer Rede pries sie im Beisein von Wachters Tochter Dorothee Bode und zahlreichen Besuchern den Mann, dessen vielschichtige Begabung, aber auch ungebrochenes Selbstvertrauen sich in unverwechselbarer Weise ausdrücke. Mit dem Credo, "die Welt auch mit der Lichtseite annehmen zu wollen, trotz tiefer Schatten" widersprach Emil Wachter dem damals herrschenden Zeitgeschmack, indem er mit einer "Entrümpelung des Schwarzen Quadrats" der absoluten Malerei eine Absage erteilte.

Vielleicht war es nicht nur Selbst-, sondern auch Gottvertrauen, das den Künstler mit abgeschlossenem Theologie- und Philosophie-Studium inspirierte, sich im großen Stil der Ausschmückung sakraler Bauten zu widmen. Die dem Schutzpatron der Reisenden, dem Heiligen Christophorus, geweihte Autobahnkirche bei Sandweier an der A5 ist ein Beispiel, das von der Handschrift Emil Wachters geprägt ist. Mehr als 2000 biblische und zeitgenössische Symbole stehen für die Geschichte der Menschheit, verbinden mythische Inhalte alter Kulturen sowie des Christen- und des Judentums mit der Gegenwart in monumentaler Ausdruckskraft.

Wie Norbert Waldmann von der Gesellschaft in seiner Einführung erläuterte, erkannte Wachter im Zeichen des aufstrebenden Wirtschaftswunders der 60er Jahre mit dem Bedarf an neuen Kirchenräumen die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des Baustoffs Beton, den er gestalterisch formte und seinem profanen Zweck entzog. Die Ausstellung im Dampfbad scheute die Anstrengung nicht, zwei solcher Exponate zu präsentieren. Doch Wachter versuchte sich auf weiteren Gebieten, und so wird vielleicht "mancher" in der reichen Auswahl des "vielen" die an japanische Tuschezeichnungen erinnernden Arbeiten favorisieren, während andere Gefallen finden an Zirkusbildern à la Chagall, impressionistischen Naturstudien, Stillleben oder Ölgemälden von glühender Farbkraft und holzschnittartiger Formgebung, die zwar an Emil Nolde erinnern mögen, aber dennoch unverwechselbar auf Wachters Stil hinweisen.

Trotz zahlreicher Auszeichnungen wurde der Vielseitige eher in die Kategorie "Kunst am Bau" verwiesen, was ihn nach eigenem Bekenntnis kränkte: "Es gibt im modernen Kunstbetrieb Tabus, die zu durchbrechen schwer bestraft wird: Man wird zur Unperson. Eins dieser Tabus heißt: Male nie etwas Schönes." Nun liegt es an den Besuchern, die Werke Wachters in der Ausstellung in Baden-Baden oder an 168 anderen Orten allein in Deutschland aufzuspüren, um das Schöne zu entdecken, das die eigene Seele anspricht. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 11 bis 17 Uhr.