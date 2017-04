Symbolträchtiges Kammerkonzert Von Karen Streich Baden-Baden - Das jüngste Kammerkonzert des SWR Symphonieorchesters im Museum Frieder Burda war fast schon eine symbolträchtige Veranstaltung: Am ersten Teil des Konzertes mit dem Quintett Es-Dur für Streichquartett und Klavier op. 44 von Robert Schumann beteiligten sich die vier Stimmführer des ehemaligen in Baden-Baden und Freiburg ansässigen Orchesters, Mitglieder des früheren Radiosinfonieorchesters Stuttgart spielten im zweiten Teil dann das romantische Streichsextett d-Moll op. 70, "Souvenir de Florence", von Peter Tschaikowsky. An Virtuosität und Musizierfreude sparten beide Ensembles keineswegs. Für den ursprünglich vorgesehenen, aber leider verhinderten Pianisten Tzimon Barto war kurzfristig die zweifache ECHO-Klassik-Preisträgerin Anna Vinnitskaya eingesprungen, ein Glücksfall für das Klavierquintett von Schumann, das dieser einst seiner Frau Clara widmete, die es 1843 als Pianistin mit aus der Taufe hob. Die Pianistin Anna Vinnitskaya, Christian Ostertag und Phillip Roy, Violinen, Johannes Lüthy, Viola, und Frank-Michael Guthmann, Violoncello, gestalteten die vier Sätze des Werkes kontrastreich in faszinierender Übereinkunft. Emotionale Erregtheit teilte sich im Kopfsatz, Allegro brillante, mit. Ganz anders dagegen der zweite Satz, ein Trauermarsch im langsam schreitenden Tempo. Die melancholische Stimmung war im folgenden Scherzo vollkommen vergessen, Streicher und Pianistin schienen sich, im rasanten Tempo und mit sichtbarer Musizierfreude überbieten zu wollen, es war aufregend zuzuhören und zuzusehen. Schließlich erreichte das Ensemble das Final-Allegro, das mit einem Fugato, in dem das Thema des Kopfsatzes noch einmal auftauchte, glanzvoll abschloss. Nach diesem hochvirtuosen und emotionsreichen Werk demonstrierte die Pianistin mit den 13 Kinderszenen, "leichte Stücke für Klavier" eine ganz andere Seite Schumanns. Es sind liebevolle Kindheitserinnerungen und Erzählungen in Töne gefasst, Lieder ohne Worte. Anna Vinnitskaya gab jeder Szene absolut passenden klangmalerischen Ausdruck. Für den begeisterten Beifall des Publikums hängte die Pianistin noch den "März" aus Tschaikowskys "Jahreszeiten" als schöne Zugabe hinten dran. Das Stuttgarter Ensemble mit Gabriele Turck und Gesa Jenne-Dönneweg, Violine, Ingrid Philippi und Christian Nas, Viola, Wolfgang Düthorn und Fionn Bockemühl, Violoncello, zelebrierte das selten zu hörende Streichsextett d-Moll op. 70, "Souvenir de Florence", von Peter Tschaikowsky, ebenfalls ein hochromantisches Werk, in dem der Komponist seine Eindrücke von seinem Aufenthalt in Florenz in Töne umsetzt. Das Ensemble präsentierte die vier Sätze des Werkes in punktgenauer Übereinkunft. Der erste Satz, Allegro con spirito, verlief voller musikalischer Leidenschaft unter der dominanten und mitreißenden Führung der ersten Violine. Das Adagio machte den Eindruck eines Ständchens, ein Gesang der ersten Violine und Antwort der Viola über gezupfter Begleitung. Der dritte Satz, Allegretto, zeigte sich eher in russische Melancholie getaucht. Das Finale, ein rasantes Allegro vivace voller folkloristischer Lebhaftigkeit, ließ ein kunstvolles Fugato erkennen. Am Ende fühlten sich die zahlreich erschienenen Zuhörer spontan zu begeistertem langanhaltenden Applaus hingerissen.

