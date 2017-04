Rabe Hugo beherrscht die Abfalltrennung Baden-Baden (vgk) - Rabe Hugo weiß alles und ist an diesem Montagmorgen der unbestrittene Star der Kinder des Kindergartens St. Vinzenz in der Baden-Badener Scheibenstraße. Der Grund dafür ist, dass Hugo genau erklären kann, in welche Tonne Papier oder Kunststoff gehören. Auf Einladung der Stadt Baden-Baden gastierte gestern das Umweltpuppentheater Knab in der katholischen Einrichtung. Seit 6. März und noch bis zum 6. April ist das Puppentheater mit "Hugos Lebensraum" in der Kurstadt auf Tournee. Organisiert und finanziert wird das Spektakel vom städtischen Eigenbetrieb für Umwelttechnik. Bei Hugo dreht sich alles um Abfallvermeidung, Abfalltrennung und Abfallwiederverwertung. Unterstützt wird das schlaue Federvieh dabei von Eichhörnchen Wuschel und dem Hasen Hoppel. Diese Handpuppen sind Dreh- und Angelpunkt der vom Umwelttheater entworfenen Geschichte. Wie viele andere Tiere leben Hugo, Hoppel und Wuschel im Wald. Alles scheint in bester Ordnung, bis Hoppel eines Tages eine wilde Müllablagerung dort entdeckt. Das Spiel nimmt Fahrt auf. "Warum tun Menschen so etwas?" Jeder von uns benötigt doch ein gutes Zuhause - einen Lebensraum, lautet die zentrale Botschaft. Das Puppentheater agiert interaktiv. Immer wieder bezieht Puppenspieler Andreas Knab die Kinder in das Geschehen mit ein. Diese lassen sich auch nicht lange bitten und machen bereitwillig mit. Seit 20 Jahren gastieren die Puppenspieler vom Umwelttheater regelmäßig in den hiesigen Kindergärten und Grundschulen. "Baden-Baden hat Vorbildfunktion", sagt Knab. Mit den drei Theaterbühnen sind er und seine zehn Mitarbeiter das Jahr über im Bundesgebiet unterwegs. Aufbauen können die Spieler während der Vorstellungen auf den von Erzieherinnen entwickelten umweltpädagogischen Leitfaden, der den Kindergärten, Tagesstätten und Grundschulen zur Verfügung gestellt wird. Dabei wird auf Widererkennung gesetzt. "Das verspricht Nachhaltigkeit", sagt Knab. Kindergartenleiterin Elfriede Engelsdorf ergänzt: "Das ermöglicht uns auch eine optimale Vor- und Nacharbeit." Insgesamt 25 Kindergärten folgten in diesem Jahr der Einladung des städtischen Eigenbetriebs Umwelttechnik, wie Wolfgang Flubacher, vom Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz erläutert. 40 Mal wird in diesem Zeitraum das Spiel zur Aufführung kommen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Künstlerische Ornithologie Bühl (ub) - Ein ornithologisches Ereignis überrascht den Besucher der ersten Kunstausstellung in diesem Jahr im Bühler Friedrichsbau. Der Stuttgarter Künstler Thomas Putze thematisiert die gefiederte Fauna und beobachtet mit analytischem Blick deren Verhalten (Foto: Barth). » Weitersagen (ub) - Ein ornithologisches Ereignis überrascht den Besucher der ersten Kunstausstellung in diesem Jahr im Bühler Friedrichsbau. Der Stuttgarter Künstler Thomas Putze thematisiert die gefiederte Fauna und beobachtet mit analytischem Blick deren Verhalten (Foto: Barth). » - Mehr