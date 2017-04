Schüler sahnen mit Klima-App ab

Baden-Baden - "Ich habe abends einfach mal auf der Homepage vorbeigeschaut, und da hab ich auf einmal gesehen, dass wir gewonnen haben. Ich habe es natürlich gleich in unsere Gruppe geschrieben", blickt Sarina Heck auf den freudigen Moment zurück. Die Zehntklässlerin des Gymnasiums Hohenbaden hat mit ihren vier Mitstreitern der Umwelt-AG einen Anerkennungspreis beim Deutschen Klimapreis 2017 in Höhe von 1000 Euro gewonnen.

Im Rahmen der AG, die es seit rund drei Jahren am Hohenbaden gibt, entwickelten Sarina Heck, Simon Rottensteiner, Annika Becker sowie die Schwestern Celina und Lisa Schwarz die Smartphone-App "Du machst Klima", mit der das Quintett beim Deutschen Klimapreis 2017 der Allianz-Stiftung teilnahm und neben 14 anderen Teams einen Anerkennungspreis in Höhe von 1000 Euro absahnte. "Leider haben wir nicht den Hauptpreis in Höhe von 10000 Euro gewonnen. Aber wir sind vollkommen zufrieden, schließlich haben über 145 Schülerteams mit über 4000 Schülern mitgemacht", sagt der Zehntklässler Rottensteiner.

Die Grundidee zu der Umwelt-App hatte Celina Schwarz. Eigentlich wollte die Zehntklässlerin nur eine Quiz-App rund um das Thema entwickeln, doch ihre kleine Schwester überzeugte sie schließlich davon, "eine allgemeine App zu machen, mit vielen verschiedenen Bereichen rund ums Thema Umwelt", erinnert sich Celina. So entwickelte die Gruppe in den folgenden Monaten zahlreiche Bausteine für die Anwendung, wie etwa leicht verständliche Texte zum Treibhauseffekt, der Erderwärmung oder den erneuerbaren Energien. "Wir haben uns bewusst für neue, aktuelle Medien entschieden, da wir damit vor allem jüngere Menschen erreichen wollten", erklärt Annika Becker, die das Logo, eine Weltkugel umhüllt mit einem Blatt, entwarf. Auch ein Umweltschutzkalender, in dem besondere Tage, wie der Tag der Sonne oder Tag des Fahrrads stehen, ein Quiz sowie nützliche Basteltipps, um beispielsweise Verpackungen sinnvoll zu verwerten, haben den Weg in die App gefunden.

Die Anwendung haben die Schüler nicht nur konzipiert, sondern auch selbst gestaltet und geschrieben. "Ein Grundgerüst, wie man eine App selbst schreibt, haben wir im Internet gefunden. Daran haben wir uns orientiert und viel experimentiert", sagt die Siebtklässlerin Lisa Schwarz.

Die Gymnasiasten wollten mit der App, die man kostenlos im Play Store herunterladen kann, den "Leuten beibringen, wie man die Erde schützen kann", berichtet Lisa Schwarz, die seit diesem Jahr eine Ausbildung zur Umwelt-Mentorin macht und in die Fußstapfen ihrer Schwester Celina und Sarina Heck schlüpft, die beide bereits Mentorinnen sind. Die Umwelt-AG wird von Alexandra Stein, Lehrerin am Hohenbaden, geleitet. Doch wie ein typischer Unterricht ist die AG nicht aufgebaut, erklärt Simon Rottensteiner: "Es ist nicht so, dass Frau Stein immer die Stunde vorbereitet. Wir bringen eigene Ideen und Vorstellungen mit ein und dürfen ziemlich eigenbestimmt arbeiten." So haben die fünf Gymnasiasten bereits Energie-Rallyes für ihre Mitschüler veranstaltet und in jeder Klasse zwei Energiebeauftragte installiert.

Was die Umwelt-AG mit dem Preisgeld anstellen wird, ist noch nicht sicher. "Es gibt einige Ansätze, aber noch nichts Konkretes. Auf jeden Fall werden wir es für Umweltzwecke in der Schule ausgeben", verrät Sarina Heck. Vielleicht werde das Geld auch reinvestiert in die Teilnahme am Deutschen Klimapreis 2017, erklärt die Gruppe. Und wer weiß, vielleicht gelingt den jungen Klimaschützern ja im nächsten Jahr der große Coup.