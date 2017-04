Braunmatt: Gewerbe statt Gehölz

(hol) - Haueneberstein wächst nach Norden. Der Ortschaftsrat hat am Montag einstimmig den Startschuss gegeben fürs neue Gewerbegebiet Braunmatt. Der Bebauungsplan kann, falls der Gemeinderat zustimmt, öffentlich ausgelegt werden. Die Planungen sehen vor, die Braunmattstraße in ihrem nördlichen Bereich mit einem Gehweg und Parkstreifen auszustatten. Auf einem Geländestreifen zwischen Straße und Bahnlinie soll Platz für klassische Gewerbebetriebe geschaffen werden.

Der ökologische Eingriff ist enorm. So muss das dortige Gehölz komplett gerodet werden, das einen Brutplatz für geschützte Vogelarten darstellt und in dem geschützte Insekten- und Reptilienarten vorkommen, wie beispielsweise der Feuerfalter und die Zauneidechse. Ökologische Ausgleichsmaßnahmen vor Ort sind bis auf wenige Baum- und Strauchpflanzungen kaum möglich. Deshalb wird es auf anderen städtischen Flächen Ausgleichsmaßnahmen geben. Zudem fließt Geld als Ausgleich für den Umwelt-Eingriff in Haueneberstein in die Sanierung der ökologisch wichtigen Trockenmauern am Mauerberg in Neuweier (wir berichteten). Thomas Boos (CDU) schlug vor, den vorderen Teil der Braunmattstraße zu sanieren, bevor das Areal in Angriff genommen wird. Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos erklärte, dass man die Sanierung der Straße für die 2018/19 beantragen werde.