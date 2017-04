Einhelliges Ja zum Kindergarten-Neubau

Forbach



Mountainbike-Trail in Warteschleife Forbach (mm) - In Gausbach soll ein Mountainbike-Trail entstehen. Die Pläne dazu fanden einhellige Zustimmung bei Ortschafts- und Gemeinderat, der Turnverein hat eine Mountainbike-Abteilung zum Unterhalt gegründet. Derzeit ist das Projekt in einer Warteschleife (Foto: dpa). » Weitersagen (mm) - In Gausbach soll ein Mountainbike-Trail entstehen. Die Pläne dazu fanden einhellige Zustimmung bei Ortschafts- und Gemeinderat, der Turnverein hat eine Mountainbike-Abteilung zum Unterhalt gegründet. Derzeit ist das Projekt in einer Warteschleife (Foto: dpa). » - Mehr