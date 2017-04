Nach "Ära Pahl" nimmt neuer Stadtw erke-Chef Arbeit auf

(sre) - Ein "ausgewiesener Kenner der Energiebranche" leitet laut Bürgermeister Alexander Uhlig von nun an die Geschicke der Baden-Badener Stadtwerke: Zum 1. April hat Helmut Oehler seine Arbeit als Geschäftsführer aufgenommen. Er folgt damit "der Ära Pahl" nach, wie es Uhlig formulierte: Rainer Pahl hatte die Position 20 Jahre lang inne.

Man habe bereits einige Schwerpunkt-Themen besprochen, berichtete Uhlig, nun werde Oehler ins Tagesgeschäft starten. In den nächsten Jahren werde unter anderem der Bereich Elektromobilität die Stadtwerke beschäftigen, erläuterte Oehler selbst. Auch erneuerbare Energien nannte er als Schwerpunkt sowie Digitalisierung. Etwa bei der Energieversorgung gebe es ständig neue Modelle, beispielsweise durch private Photovoltaikanlagen - auf solche Entwicklungen müssten die Stadtwerke kreativ reagieren, um künftig keine Kunden zu verlieren.

Wie Oehler berichtete, ist er buchstäblich ein Kind der Energiewirtschaft: Er kam 1961 in der Werkswohnung eines Laufwasserkraftwerks in Pforzheim-Eutingen zur Welt. Während seines Studiums der Elektrotechnik in Karlsruhe arbeitete er bereits als Praktikant bei den Stadtwerken in Oberkirch, die sein Vater damals leitete. Später war er als Entwicklungsingenieur in der Automobilzulieferindustrie tätig. Weitere Stationen seiner Karriere waren bei der Vorläufergesellschaft der EnBW AG und bei der Watt AG in Zürich, für die er schließlich auch die Geschäftsführung der Watt Deutschland GmbH übernahm. Ab 2008 war er in der Gasbranche bei der Gasversorgung Süddeutschland tätig.

Nun freue er sich auf die neue Herausforderung, betonte Oehler. Seine breitgefächerten Erfahrungen könnten ihm dabei zugute kommen: Er kenne in Süddeutschland keine anderen Stadtwerke dieser Größenordnung, in denen das Aufgabenspektrum so groß sei wie in Baden-Baden, meinte Oehler.

Zu dem laufenden Rechtsstreit der Stadtwerke mit dem Kommunikationsunternehmen Telsakom wollte er sich noch nicht äußern. Wie berichtet, geht es dabei um einen Vertrag über Breitbandausbau, den die Stadt wieder löste: Die Firma verlangt knapp 2,3Millionen Euro Schadensersatz. Der Prozess beginnt am 5.Mai.