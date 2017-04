Rückschlag für Verwaltungsplan Von Henning Zorn Baden-Baden - Das städtische Konzept zur Schließung der Lücke bei der Kinderbetreuung stößt auf Widerstand. Der Ortschaftsrat Sandweier lehnte am Montagabend einstimmig den Verwaltungsplan ab, im Erdgeschoss der ehemaligen Grundschule des Topinambur-Dorfs vorübergehend 40 Kindergarten-Plätze unterzubringen. Stattdessen solle die Errichtung eines Container-Kindergartens geprüft werden. Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, verwies in der Sitzung des Ortschaftsrates darauf, dass zurzeit rund 150 Betreuungsplätze fehlen. Daher wolle man auf zwei Interimslösungen - bis zur Fertigstellung der Kindertagesstätte im Keltenweg - zurückgreifen, die die Weiternutzung eines Kindergartengebäudes in Balg und die Umnutzung von zwei Räumen der Sandweierer Grundschule betreffen (wir berichteten). Was Sandweier angehe, so lägen noch keine kompletten Pläne zur Ausgestaltung vor. Steffen Miller, Fachgebietsleiter Kindergärten und Jugendförderung, meinte, dass man seit Wochen intensiv an Lösungen zur Abdeckung des Betreuungsbedarfs arbeite. Doch andere Alternativen wie etwa das Alte Rathaus Lichtental hätten sich wegen des hohen Sanierungsaufwands als ungeeignet erwiesen. Ein dreigruppiger Container-Kindergarten würde für drei Jahre hohe Mietkosten von mehr als 500000 Euro mit sich bringen. Hier könne man wegen der gesetzlichen Anforderungen auch keine Container verwenden, die vorher als Flüchtlingsunterkünfte dienten. Im Innenbereich der ehemaligen Grundschule müssten für die vorgesehene Nutzung als Kindergarten vor allem einige Abtrennungen erfolgen und der Sanitärbereich umgebaut werden. Dies sagte der Leiter des Fachgebiets Liegenschaften, Siegfried Schmich. Die Kosten dafür schätzte er auf etwa 55000 Euro. Dem Sängerbund Sandweier, der momentan einen Raum im Erdgeschoss für seine Proben nutzt, habe man vorgeschlagen, stattdessen im ersten Obergeschoss unterzukommen. Das, so Schmich, sei aber beim Verein auf wenig Gegenliebe gestoßen, da er auch ältere Aktive in seinen Reihen habe, die Probleme mit der Treppe hätten. "Moralische Keule" Bei allen Wortmeldungen der Ortschaftsräte wurde Kritik an den Absichten der Verwaltung laut. Kurt Hochstuhl (SPD) meinte: "So leicht lassen wir uns nicht am Nasenring durch die Arena ziehen." Die Stadt komme da mit der "moralischen Keule" der fehlenden Plätze, doch darauf werde man sich in Sandweier nicht einlassen. Es sei eben nicht ratsam, Kindergartenkinder in einem ehemaligen Schulgebäude unterzubringen. Da hätte sich die OB doch schon im Rebland eines Besseren belehren lassen können. Er verstehe nicht, dass es keine Alternativen zu dieser Unterbringung geben solle. Betina Diebold (CDU) vertrat die Ansicht, dass die Kostenzahlen der Stadt für die Umnutzung des früheren Schulgebäudes schöngerechnet worden seien, was Schmich nachdrücklich bestritt. Alban Walter (Freie Wähler) beklagte, dass in der Verwaltungsvorlage kein Wort von den aktuellen Nutzern des Gebäudes wie Sängerbund, Verwaltungs- und Musikschule stehe. Da man den jetzt als Parkplatz genutzten Schulhof künftig als Spielgelände für einen Kindergarten verwenden wolle, stelle sich auch die Frage, wo die Verwaltungsschüler künftig ihre Autos abstellen sollen. Dieses Problem hatte Sabine Peter (Grüne) ebenfalls angesprochen. Es gebe zudem, so Walter weiter, keine Informationen zu den Rückbaukosten, die nach der provisorischen Umnutzung des Gebäudes anfallen. Auch Matthias Hauns (Freie Wähler) und Rafael Schulz (CDU) kritisierten die Kostenaufstellung. Karin Fierhauser-Merkel (SPD) betonte: "Wir haben in Sandweier nichts gegen Kinder, aber diese Lösung passt uns nicht. Da werde ein funktionierendes Projekt in dem Gebäude auseinandergerissen. Der Asphalt auf dem Hof sei zudem ungeeignet für kleine Kinder. Dies meinte auch Kilian Krumm (SPD). Karl-Heinz Raster (Freie Wähler) sah die Aufstellung von Containern als akzeptable Alternative an. Der Ortschaftsrat lehnte schließlich einstimmig den Verwaltungsvorschlag ab. Stattdessen fordert man die Stadt auf, eine konkrete Planung für einen Containerkindergarten hinter der Sandweierer Schulturnhalle vorzulegen.

