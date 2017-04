Einhelliges Ja zum Kindergarten-Neubau

Baden-Baden - Die Pläne zum Neubau des Kindergartens Regenbogen bescherten der Sitzung des Reblandortschaftsrates, der einhellig für die Planung votierte, zahlreiche Besucher. Unter den Zuhörern war auch eine Bürgerin, die Bedenken wegen der auf dem Dach des benachbarten evangelischen Pflegeheims installierten Mobilfunkantennen äußerte.

Die aufgerüsteten Mobilfunkantennen auf dem Altenheim seien vor Jahren schon hoch gewesen, bezog sich die Zuhörerin auf eine Messung. Sie regte an, die Kinder in der gegenüberliegenden Kindereinrichtungsstätte im Zuge des Neubaus gegen Elektrosmog abzuschirmen. "Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass nicht nur Erwachsene, sondern gerade auch Kinder Funkstrahlen gegenüber sensibel sind. Wichtig ist, dass unsere Kinder geschützt werden", sagte sie. Der bei der Sitzung anwesende Mitarbeiter des Fachgebietes Gebäudemanagement, Björn Käckell, antwortete und berief sich auf "Standardbescheinigungen" für Mobilfunkantennen. Diese würden sich innerhalb der Richtlinien und Normen bewegen. Den Bedarf eingehender Untersuchungen könne er nicht bewerten.

Anschließend befassten sich die Räte mit dem Entwurf zum Kindergartenneubau. Anfang März entschied sich eine Jury für den Entwurf eines Architekturbüros aus dem schwäbischen Weissach (wir berichteten). Die Jury bestand neben Mitarbeitern der Verwaltung unter anderem aus Vertretern des Elternbeirates, katholischer Pfarrgemeinde und Personen der im Ortschaftsrat vertretenen Fraktionen. Ortsvorsteher Ulrich Hildner betonte, dass das bisherige Vorgehen Transparenz dokumentieren solle. "Die Jury ist zu einem klaren Ergebnis gekommen", gab Hildner die Entscheidung wieder. Das Architekturbüro habe sich mit anderen preisgekrönten Kindergartenbauten einen ansehnlichen Namen erworben, erfuhren die Zuhörer.

Käckell erläuterte die Planungen: Die Gruppenräume stünden in Abhängigkeit zueinander. Der Neubau zeichne sich durch optische Qualität und überzeugende Funktionalität aus. "Die Planung erfüllt alle in einem Pflichtenheft formulierten Anforderungen", sagte Käckell. Er informierte weiter, dass das neue Gebäude südlich von dem jetzigen Containerbau errichtet werden soll. Den bestehenden Höhenunterschied durch das abschüssige Gelände würde man in den Griff bekommen, meinte Käckell.

Das Gebäude füge sich in die Umgebung ein, befürwortete der Fraktionssprecher der Freien Wähler, Hans-Peter Ehinger, den Entwurf bei der anschließenden Diskussion. Zustimmung signalisierte auch Klaus Bloedt-Werner für die CDU-Fraktion: "Nach heftigen Auseinandersetzungen freut es uns, dass es zu einer einheitlichen Willensbekundung gekommen ist", hofft der Stadt- und Ortschaftsrat nun auf einen baldigen Baubeginn. Gaby Hippler von der SPD wollte wissen, inwieweit zu einem späteren Zeitpunkt bauliche Erweiterungen erfolgen könnten.

Stadt- und Ortschaftsrat Günter Seifermann (Grüne) hatte etliche Anregungen und bat Käckell diese "Einwendungen dringend zu berücksichtigen". Als Beispiel nannte er das geplante Flachdach, das nicht der ländlich geprägten Gebäudestruktur entsprechen würde. Seifermann riet zu einer "flach geneigten Dachform". Ebenso gab er zu bedenken, dass die geplante "Toiletteninsel" inmitten des Gebäudes über keine Fenster verfüge und daher eine Lüftungsanlage mit Mehrkosten berücksichtigt werden müsse, um eine Geruchsbelästigung zu vermeiden. "Wir bitten um konkrete und verbindliche Ermittlung der Kosten", die im Haushalt zusätzlich eingestellt werden müssten. 1,4 Millionen Euro würden wohl nicht reichen, ergänzte Seifermann.