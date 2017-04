Gemeinsam büffeln als Start in den Alltag

Baden-Baden - Montagnachmittag, 13 Uhr in der Westlichen Industriestraße: Michael Beck schreibt Nomen-Verb-Kombinationen an die alte Schultafel in einem kleinen Raum in der Flüchtlingsunterkunft: "Sich Mühe geben, auf den Markt bringen, auf den Punkt bringen", steht dort bereits untereinander. "Ich habe erst jetzt gemerkt, wie viele Bedeutungen ein Wort haben kann", berichtet Beck später.

Er ist schon seit Ende 2014 als ehrenamtlicher Sprachlehrer aktiv. Anfangs drängten sich in dem kleinen Zimmer in der Unterkunft 20Personen, Beck machte teilweise Unterricht für Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern gleichzeitig, seine Schüler kamen aus dem Iran, dem Irak, Eritrea, Syrien.

Für die Flüchtlinge waren die Kurse der vielen Ehrenamtlichen - damals waren laut Beck rund 100 als Lehrer aktiv - die einzige Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Denn: In den ersten Monaten habe die Volkshochschule (VHS) überhaupt keine Kurse geben können, berichtet Beck, weil die Finanzierung nicht geklärt gewesen sei.

Später durften nur Asylbewerber aus bestimmten Ländern, mit einer "guten Bleibeperspektive" die offiziellen Kurse besuchen. Mittlerweile hat sich das geändert, auch durch Sponsoren gibt es viele Kursangebote. Die Klassen der Ehrenamtlichen platzen deshalb nicht mehr wie früher aus allen Nähten. Ihre Aufgabe ist eine andere geworden - dabei aber wichtig geblieben.

Noch immer gibt es laut Beck, der auch als Koordinator für alle ehrenamtlichen Sprachkurse in Baden-Baden fungiert und die Interessen der Lehrer am Runden Tisch Asyl vertritt, 36 aktive Lehrkräfte in den Unterkünften. Hinzu kämen mindestens 40weitere Ehrenamtliche, die Schüler in Einzelbetreuung unterrichten. Wahrscheinlich seien es sogar deutlich mehr: Er wisse längst nicht von jedem Baden-Badener, der einem oder mehreren Flüchtlingen beim Deutschlernen helfe.

Die Motivation der Schüler, die die Angebote oft parallel zu anderen Kursen nutzen, sind vielfältig. "Bei manchen ist es Hausaufgabenhilfe, oder sie büffeln aufs nächste Sprachniveau, wollen noch mehr Informationen", erzählt Beck. Manchmal müsse auch eine Wartezeit bis zum nächsten VHS-Kurs überbrückt werden.

Problematisch seien für die Sprachlehrer die vielen von der Stadt durchgeführten Umzüge der Flüchtlinge in andere Unterkünfte gewesen, erinnert sich Beck. Wie berichtet, brachte die Verwaltung die Flüchtlinge im vergangenen Jahr je nach Status ihres Asylverfahrens teils an anderen Standorten unter, um getrennte Erst- und Anschlussunterbringungen zu schaffen - in Letzteren steht den Bewohnern etwas mehr Platz zu. Für die Ehrenamtlichen bedeutete dies, dass Sprachkurse zerbrachen, persönliche Beziehungen endeten, berichtet Beck. Und bei vielen Schülern, denen durch die Umsiedlung erst klar wurde, dass sie vermutlich nicht in Deutschland bleiben dürfen, sei natürlich auch die Lern-Motivation "im Keller".

Höchst motiviert sind dagegen die Schüler, die an diesem Tag mit Beck im Klassenzimmer sitzen und lernen, wann man etwas "in Anspruch" und wann "in Kauf" nimmt. Sie sind alle seit eineinhalb bis zwei Jahren hier und sprechen hervorragend Deutsch. Beck unterrichtet sie mittlerweile auf dem Sprachniveau B1/B2 und trainiert mit ihnen Grammatik, Satzbau, Vokabeln.

Die Schüler seien mittlerweile Freunde geworden, sagt er, und die Schüler nicken alle. Wann Michael Beck spürt, dass sich sein Engagement lohnt? Ihm fallen viele Situationen ein. Kürzlich habe sich ein Schüler Herrmann Hesse ausgeliehen. Ein anderer habe sich "Der kleine Prinz" als erstes deutsches Buch ausgesucht. Und als er kürzlich Pflanzenabfälle zu Kompost-Vogel brachte, lachte ihm vom großen Bulldozer aus ein früherer Schüler entgegen, der dort Arbeit gefunden hat.